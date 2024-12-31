務安機場混凝土牆淪「毀機殺手」！　南韓政府強調：設計符合法規

▲濟州航空波音客機29日上午衝撞務安機場跑道尾端的混凝土牆，牆上設有協助飛機降落的儀器降落系統。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架從泰國曼谷飛往南韓務安的波音客機，29日上午降落務安機場時，疑似因為遭遇鳥擊導致起落架失靈，最後在未能減速的狀態下迫降、撞上跑道尾端的混凝土牆後爆炸，混凝土牆上設有引導飛機降落的設施，該道牆遭外界質疑合法性。對此，南韓政府強調，該道混凝土牆的設置符合安全規範。

同時，務安國際機場暫時封閉至明年1月7日。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，濟州航空務安機場空難造成179人慘死，引發飛機爆炸的混凝土牆成為眾矢之的，對此南韓國土交通部今（31）日特別發佈新聞稿解釋，強調務安機場的「儀器降落系統」（儀表著陸系統，ILS）在設計上符合安全規範，且設置地點位在法規的終端安全區域之外。

南韓國土交通部針對機場內周邊設施的材質與設置進行規範。根據《航空障礙物管理細部方針》，位於機場腹地以內、且被視為障礙物的所有裝備與設施，必須安裝在容易受到破壞的基台之上，其規定範圍包括跑道地帶、跑道安全區域以內。

南韓國土交通部表示，務安機場設置於混凝土牆上的「儀器降落系統」，並無須套用上述規定，其設計已經符合法規。南韓國土交通部指出，國際民航組織機場服務手冊（Doc 9137-AN）也有做出相同規定。

▲從2018年9月的街景服務中，可以看到務安國際機場跑道尾端的4公尺高混凝土牆，牆上的橘色設施為輔助飛機降落的裝置。（圖／翻攝自Google Map）

據悉，務安機場儀表降落系統位於混凝土牆上，該道混凝土牆土墩長58公尺、寬15公尺、高4公尺。外界質疑，該道牆的設置地點距離機場跑道太近，且材質上採用混凝土，當遇到飛機撞擊時，較不容易被破壞。

根據「機場、飛行場設施與起降落場設置標準」，為考量飛航安全，機場於跑道終點須保留特定長度之跑道安全區域（跑道尾端起90至240公尺以內），使飛機於突發狀況必須採迫降或放棄起飛時，有足夠煞停空間。

先前南韓國土交通部曾表示，務安機場跑道尾端約251公尺處，設有防護設施（指混凝土牆），而務安機場跑道安全區域距離跑道尾端199公尺、浦項慶州機場為92公尺、泗川機場為122與177公尺、蔚山機場200公尺、濟州機場240公尺。

另外，南韓國土交通部也表示，務安國際機場暫時關閉至明年1月7日上午5時。