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濟州航空179死「找到660屍塊」！家屬領不到屍體痛哭　還要等9天

▲▼ 南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

▲家屬得知還要10天才能領回遺體，崩潰痛哭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空29日發生179死空難，儘管當局已經加派驗屍官與DNA快速檢驗機器到場，驗屍速度仍然非常緩慢。不僅如此，南韓有「三日葬」習俗，但是由於現場幾乎沒有完整遺體，至今尋獲約660塊屍塊，就算透過DNA鑑識確認身分，因為縫合作業，家屬至少還要等待9天才能領回屍體，葬禮也被迫延期。

根據《韓國日報》報導，由於爆炸當下衝擊力道過大，當下只有5具遺體是完整的，其他罹難者的遺體全都支離破碎，接下來還需要一一確認，再拼湊縫合，導致遺體收殮作業，比想像中還要花更多的時間。

警方指出，由於179名罹難者的遺體大多受到嚴重損毀，遺體收殮和身分確認的過程還需要更多的時間，因此至少要等到2025年1月8日才能有初步結果。

▲▼ 南韓濟州航空波音客機29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於撞擊力道太大，現場罹難者遺體大部分支離破碎。（圖／達志影像／美聯社）

目前除了5具遺體較為完整的罹難者可以交還給家屬，其他遺體還需要等到確認DNA並縫合後，才能交還家屬並展開喪葬程序。他遺憾地表示，目前難以保證可以將每位罹難者的遺體都以完整狀態交付給家屬。

警方表示，為顧及部分家屬希望盡快領回遺體的心情，正在考慮在家屬同意的情況下，採取「即使遺體未完整也提前交還」的方案。警界相關人士提到，若法醫認定遺體可先行交還，警方將在取得家屬同意書後，將與國立科學搜查研究所（國科搜）協商執行。

目前，所有罹難者遺體已被臨時安置，179人中僅174人完成身分確認。警方透過指紋進行身分鑑別，而指紋受損或是無法匹配（兒童）的情況，則會改以DNA鑑識確認。

一名罹難者家屬30日在X上表示，自己的父母為了慶祝結婚紀念日一同前往泰國旅遊，在當地也不斷分享旅遊過程，怎知回程卻遇上墜機事故。網友悲慟表示，雖然罹難者是179人，但是消防人員卻尋獲660塊屍塊，現場只有5名罹難者遺體較完整，其他人的遺體都因為遭受劇烈衝擊而毀損。她同時也批評，家屬擔憂遺體會腐敗得更嚴重，因此從一開始就要求準備冷凍裝置，但是一直無法等到回應。她指出，當局最後告知他們，由於還需要拼湊遺體並縫合，因此要等到2025年1月8日才能領回遺體，讓家屬先回家等待後續消息。

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