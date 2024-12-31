資深機師嘆「我看過最奇怪的機場」　濟州航空失事3調查重點曝光

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空29日發生179死空難，《華盛頓郵報》報導，這起事故目前仍有許多疑點，而未來調查重點將包括鳥擊狀況、跑道盡頭為何建造一道混凝土屏障、起落架與襟翼為何沒有打開。

美國非營利組織「飛行安全基金會」（Flight Safety Foundation）主席沙西迪（Hassan Shahidi）直言，「這是一起非常複雜的事故」，調查方向將包括鳥擊對飛機造成的損害，機場究竟採取了哪些措施等。

調查顯示，鳥擊是釀成事故的重大原因之一。失事前，塔台曾警告飛行員，該地區有鳥類活動。目擊者也看見，飛機撞上一群鳥並且冒出火焰。儘管飛機可以只靠一顆引擎飛行，但在極其罕見的情況下，鳥擊也可能同時摧毀2顆引擎，而這就是調查的關鍵部分。

事實上，務安機場鄰近4塊鳥類活動區。根據當局說法，趨鳥方法包括非致命的煙霧砲、求救訊號，以及致命的射殺等。

儘管混凝土屏障不是造成失事的原因，但它出現在跑道盡頭，可能導致事故變得更加致命。機場官員表示，這些結構的設計，是為了讓導航設備與跑道齊平，因為跑道末端有些坡度。

飛安顧問考克斯（John Cox）認為，根據飛機在跑道上滑行的影片，飛行員保持了一定程度的控制，「他們漂亮地降落在跑道上。」如果沒有那一道混凝土屏障，可能就有足夠空間，安全地停下來。

退役飛行員摩斯（Doug Moss）也直言，機場布局似乎就是災難主因之一。跑道出現些微坡度並不罕見，因為把它們鋪到完全平坦，成本太過高昂，但儘管他看過很多奇怪的機場設計，「這一個是最奇怪的。」

事實上，飛機滑行至跑道盡頭、甚至側邊的情況並不罕見。但「飛行安全基金會」的沙西迪指出，跑道附近建物配置，應該遵循國際標準。舉例來說，跑道附近的物體應該是「易碎的」，代表它們被撞擊之後將會破裂。

此外，調查人員也將確認，起落架與襟翼沒有打開，究竟是飛機控制失靈，或者機組人員失誤。因為即使控制起落架正常系統無法運作，駕駛艙也可以手動啟動備用方案。摩斯認為，可能是因為「他們降落得太快了，沒有足夠時間檢查該做的事情。」

《華盛頓郵報》指出，這是5年來最嚴重空難，調查人員已經取回黑盒子，儘管其中一個受損，可能減緩讀取訊息的速度，但其中記錄的數據與駕駛艙對話，將成為了解事發經過的關鍵。此外，其中一名倖存者意識清晰並且能夠溝通，將為航班的最後幾分鐘，提供重要資訊。

南韓航空鐵道事故調查委員會，正在美國國家運輸安全委員會（NTSB）、美國聯邦航空總署（FAA）和波音的協助下領導調查。初步報告應於1個月內發布，但完整報告可能耗時超過1年。