韓國貢茶炎上！竟要員工「墜機先通知主管」找人代班　公司道歉了

▲ 韓國貢茶道歉聲明及店長手寫信。（圖／翻攝自韓國貢茶官網）

記者陳宛貞／編譯

南韓29日發生濟州航空7C2216航班179死空難，全國進入為期7天的哀悼期，深受年輕人喜愛的飲料品牌韓國貢茶（Gong Cha Korea）卻在敏感時期爆出爭議。一間加盟店主管竟要求員工若發生墜機，「比起爸媽要先傳訊息給我，以免沒人上班」，引發網友大罵，公司對此也出面道歉。

綜合MBN及《韓聯社》等韓媒，29日空難發生後，一名網友在X發文PO出一張聊天室截圖，內容是一間貢茶分店主管傳給工讀生的訊息，「你們有看到今天飛機爆炸的事吧？放假期間好像有些人要出國，如果發生墜機，比起爸媽要先傳訊息給我，告訴我『請找其他工讀生』，以免沒人上班」。

這名網友呼籲，「請大家不要去貢茶消費。這是該對工讀生說的話嗎？身為大人都不覺得丟臉嗎？越來越討厭人類了」，引發眾多網友怒罵，「簡直不是人」、「抵制他」，分店地點曝光後還有許多網友在地圖上刷1星負評，「是人的話就不該這樣」、「抵制到工讀生都走光為止」。

眼看輿論持續發酵，韓國貢茶30日透過官網及社群平台發出公司聲明及加盟店店長手寫信致歉，可見事發的是大邱新世界百貨內加盟店。該公司對該名主管不當發言造成的不適與傷痛「表示誠摯歉意」，「這違反公司基本價值與倫理，令顧客失望，對此深感責任重大」。

聲明指出，調查結果顯示這起事件是加盟店管理者個人不當行為引起，公司對此正進行嚴肅討論，並對相關職員採取適當措施。店長則在手寫信中表示，「一切都是店長疏忽管理引起，對此深刻反省，今後也將徹底改善營運及職員教育，盡力避免類似事件再度發生」。

▼濟州航空失事179死，成為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）