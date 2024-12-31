空難機長是退伍空軍！飛行經驗6800小時「技術優秀」　最注重安全

▲濟州航空波音客機在南韓全羅南道務安國際機場墜毀。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

濟州航空一架波音客機昨（29）日上午從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料降落時卻疑似遇到大批鳥群，導致引擎異常、起落架故障，即便試圖重新抬升高度迫降，仍在未能減速的狀態下機腹著地，最後失控撞向跑道尾端的外牆。儘管外界質疑是機長失誤釀禍，但從現場目擊者拍攝的影片，可以看到機長死前奮不顧身的身影，且機長擁有資深的飛行經驗。

根據韓媒《世界日報》、《東亞日報》，該架濟州航空失事客機的機長，為現年45歲的韓姓駕駛員，且出身自空軍，飛行資歷相當豐富。南韓國土交通部指出，韓姓機長是空軍學士軍官，其飛行時數為6823個小時，2019年3月升任為機長，以機長的身分駕駛飛機的時數為2500個小時。

在航空業中，韓姓機長的駕駛實力更是備受同業好評。同業透露，韓姓機長早在進入濟州航空工作前，就已經是飛行教官，其飛行實力在同業間讚譽有加，「他是一位相當注重乘客安全，在這塊領域上絕對不會妥協的好同事」、「即便在最緊迫的情況下，仍儘量做到最好的人」。

至於副機長（35歲）的飛行時數，則是達到1650個小時，去年2月起在濟州航空擔任副機長。據悉，在濟州航空擔任副機長以後，只要飛行時數累計3500個小時以上、服役時間長達3到4年，就有機會能夠升任機長。

▲濟州航空失事客機機長死前仍奮力將手伸出窗外，試圖抓住某樣東西。（圖／翻攝自韓網）

南韓知名網路論壇FM Korea上，一名網友貼出由當地目擊者所拍攝的濟州航空客機失事影片，在客機即將撞上跑道尾端外牆之前，可以看到位於機鼻處駕駛艙的機長，似乎將手臂伸直，奮力想要抓住某個物體，似乎是想要抓緊操縱桿，以全身的力量讓整架失控的飛機能夠因此減速。

該名網友表示，「聽說一般在降落時，並不會刻意伸手抓住某東西。現在想想，其實還蠻悲傷的。」

其他名網友紛紛回應，「巴士在時速100公里的狀態下剎車功能失靈，就已經很可怕了。沒想到飛機在時速近300公里的狀態下，同樣無法減速。感覺心都碎了」、「他好像在用手打開窗戶」、「好像是在抓儀表板上端」。

對此，清州大學航空運輸系教授全勝俊（音譯）分析，該架濟州航空失事班機在緊急迫降時「左右搖晃」機身，此舉自然是為了試圖讓失控的飛機減速，因為當時飛機起落架早已因故障而無法拉開。

全勝俊認為，機長直到生命的最後一刻，仍舊盡量讓飛機在穩定的狀態下安全降落著地，「其實他的降落表現非常優秀」。