旅行團18人遊泰「剩他獨活」！　空難痛失3家人崩潰：為什麼是我

▲ 罹難者遺屬在臨時安置所外等待。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216航班29日墜毀務安國際機場，造成179人罹難，僅2名空服員生還。機上一組團客包括一個為慶祝父親80歲大壽的9口家庭，還有另一個4口家庭，其中一人因在外地工作，搭另一班飛機離開泰國，成為全團唯一逃過死劫的人，得知噩耗後馬上動身返韓，受訪時情緒崩潰。

《韓國日報》報導，這名罹難者遺屬一家4口跟團到泰國旅遊，但他因在印度工作，獨自從印度前往泰國和家人會合，同團共18人還包括為迎接父親80歲生日的一家9口，以及來自木浦的5名50多歲遊客。行程最後一天只有他要回印度，因此提前3小時搭機離開泰國，「和家人分開時沒想到會變成這樣」，未料從此永別。

其餘17人都搭上失事航班，不幸罹難，令他回想這趟旅程時難掩悲痛，「不只是我的家人，就連為了爺爺生日而來的6歲小女孩的聲音都忘不掉」，「同團的18個人只有我活了下來，為什麼是我必須承受痛苦呢？」

他也坦言，「真的無法理解，飛機怎麼會在塔台發出鳥擊警報的1分鐘後就Mayday了呢？難道之前沒有觀察到鳥嗎？而且說是因為有鳥才不讓飛機降落，沒有獲准降落的話為什麼可以降落呢」，「務安機場真的有正常營運嗎？有像金浦、仁川機場一樣365天隨時應對嗎？」

他得知家人遇難後緊急從印度返韓，30日在務安機場受訪時才剛回國不到10分鐘，向當局及媒體呼籲，「希望查明事故真相，並正確報導針對事發原因的對策。」

▼ 29日的濟州航空事故成為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）