剩5人身分不明！濟州航空「174名罹難者」辨識完成　僅4遺體移交

記者張方瑀／綜合報導

濟州航空一架波音客機29日上午在務安機場墜毀，造成機上179人罹難，目前遇難者身分的辨識工作已接近完成，僅剩5人因DNA不匹配等原因，正在進行進一步的精密調查。此外，因為大部分遺體破損嚴重，要完成所有遺體的移交工作，可能需要至少再10天。

▲南韓濟州航空波音客機29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）



根據《韓聯社》報導，南韓國土交通部31日在記者會中指出，目前已確認174名遇難者的身分，「未能通過指紋比對確認身份的32人中，第一階段DNA比對確認了17人，第二階段確認了10人，剩餘的5人因DNA不匹配等原因，正在進行進一步的精密調查。」

▲罹難者家屬在務安機場等待遺體移交。（圖／達志影像／美聯社）



此外，目前僅有4具遺體已移交給家屬，而遇難的2名泰國籍乘客中，有其中1人的遺體已交給家屬，目前在當局的協助下，於光州的一處殯儀館設置了靈堂。

國土交通部指出，其餘尚未移交的175具遺體．目前保存在務安機場機庫設置的臨時冷藏安置所中。當調查機構完成檢驗等程序後，將陸續移交給家屬。

不過，由於完整狀態的遺體極少，預計要完成所有散落遺體的移交工作，自事故發生日起可能需要最長10天時間。