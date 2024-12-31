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屏北跨年晚會遍地開花　里港分局交管措施一次看

▲里港警分局轄內跨年夜，3地有活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局轄內跨年夜，3地有活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今(113)年跨年晚會活動遍地開花，屏東里港警分局轄內即有三場跨年活動及瑰麗煙火施放，今(31)日跨年夜分別將於里港鄉過江河堤公園、鹽埔鄉鹽埔國中前重劃區及三地門鄉公所廣場前閃亮登場。

▲里港警分局轄內跨年夜，3地有活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局轄內跨年夜，3地有活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

組長陳豐盛表示，跨年夜當天，這三場活動預計將吸引大批當地民眾及遊客熱情參與，里港分局提前部屬並投入大批警力，於各活動現場周邊道路實施交通管制及疏導，戮力守護民眾安全及維持周邊道路交通順暢。

里港鄉公所於31日19時至 114年1月1日0時30分，在里港鄉河堤公園，舉辦「里港鄉迎接2025跨年晚會暨珍惜水資源宣導活動」，管制時間及路段如下(自今日18時起至114年1月1日2時止)： (一)里港鄉玉田路與過江路口以東至中山路與過江路禁止大型車輛進入。(二)里港鄉過江路與中山路口以東至過江路與里港橋南端引道接過江路口(管制各類車輛進入)。(三)里港鄉忠孝路與過江路口以北至堤岸禁止大型車輛進入。(四)里港鄉中山路與過江路口以南至過江王爺廟路段禁止大型車輛進入。

鹽埔鄉公所於31日18時至114年1月1日0時30分，假鹽埔國中前重劃區地內，舉辦「鹽埔鄉迎接2025跨年晚會活動」。管制時間及路段如下(自今日12時起至114年1月1日1時止)：(一)鹽埔鄉勝利路與該2段建設街路口管制各類車輛進入 (二)鹽埔鄉勝利路與地磅處進入資源回收場前管制各類車輛進入。(三)鹽埔鄉鹽埔國中門口與建設街1-1號路口處管制各類車輛進入。(四)鹽埔鄉建設街12-13號前路口管制各類車輛進入。(五)鹽埔鄉鹽南村勝利路26號至32號之間路段管制各類車輛進入。

三地門鄉公所於今31日18時至 114年1月1日0時，在三地門鄉公所廣場前，舉辦「三地門鄉迎接2025跨年晚會，該活動演出均在三地門鄉公所廣場內，於今日17時起至114年1月1日1時止，實施交通疏導。

里港分局長温基興表示，為更貼近民眾並迅速提供便民服務，分局特於活動現場成立機動派出所，民眾如有需求，分局同仁即可提供服務。溫馨提醒民眾，活動現場人潮眾多，請注意自身安全及留意貼身物品，確保安全。

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