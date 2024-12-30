北投警機智助失智翁回家　女兒淚謝：全家終於放心了

▲北投分局大屯派出所警員王信仁眼尖發現老翁是列管失蹤人口，機警協助老翁與家人團圓。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投分局大屯派出所近日發生一場令人動容的事件，1名79歲的曾姓老翁因失智症迷途，孤身走進派出所報案，聲稱存摺、印章和手機不見了，懇求警方協助。值班警員王信仁在與老翁的短暫交談中，敏銳地察覺到其穿著與外貌特徵，與日前報失的案件高度相符，迅速聯繫家屬到場，最終促成父女重逢的感人場景。

當接到警方的來電時，老翁的女兒曾女士難掩激動，急忙趕到派出所。見到失聯多日的父親安然無恙時，她一時紅了眼眶，哽咽地說道：「父親因失智症離家後，我們全家每天都擔心他是否安全，一直無法入睡，今天真的很感謝警方，不僅讓父親安全回家，也讓我們全家終於放下心來。」她對警方的細心、耐心以及高效率的處理表示由衷的感激。

在確認曾老翁未有物品遺失後，警員王信仁耐心叮囑曾女士，建議為父親配戴防走失的愛心手鍊或其他可辨識身分的配件，並提醒家人日常中應多留意長者的行蹤，避免再度發生類似事件。

北投分局表示，家有高齡長者或需特別照顧者，家屬應加強防護措施，平日應多關心、陪伴，並可善用防走失工具。這次行動雖然是警員的日常工作，但能在寒冬中促成家庭的團圓，帶給家屬安慰與溫暖，也讓這個冬天增添了濃厚的人情味。