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小心荷包！　台東明年再新增7處「科技執法」

▲台東明年再新增7處「科技執法」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東明年再新增7處「科技執法」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局近期針對「未停讓行人」、「闖紅燈」違規行為加強執法，並擇定7處易肇事違規路口，持續向中央爭取經費，結合科技執法設備進行取締，預計於明年1月1日起正式啓用。

縣警局交通隊表示，近年來積極運用科技設備取締交通違規，設置目的是希望避免車輛違規，以提升行車秩序，促進用路安全與順暢，目前已建置14處科技執法設備，屆時台東縣科技執法地點將達21處。

明年元旦起增設科技執法路段，分別為台東市臨海路與中華路四段600巷口、611巷口（原中華路與臨海路南下車道）、新生路與中山路口、新生路與中華路口、中華路二段與漢陽路口、山西路一段與民航路口、興安路一段與文昌路口及臺11線東河420號（東河包子）前路口等處，針對「車輛不停讓行人」、「闖紅燈」等易肇事違規項目進行偵測，再由專責員警審查確認後進行舉發。

交通隊長劉正達說明，經統計113年1至11月止，透過路口科技執法設備取締車不讓人計1,019件，較112年同期1,155件，減少136件，闖紅燈6886件，與去年同期6918件相比，亦減少32件，違規率仍有下降。另行人事故受傷人數103人，與去（112）年138人比較，減少35人，科技執法建置有效提升車不讓人執法強度，降低行人事故發生，進一步強化交通管理。

警方強調，依據道路交通管理處罰條例第44條規定，汽車駕駛人，未停讓行人優先通行，可處新台幣6000元罰鍰，機車則處1800元罰鍰；若駕駛人因未停讓行人而導致交通事故，肇事責任將加重，可能面臨更高的罰緩與刑責。為期三個月的宣導期將屆，駕駛人行經路口時務必遵守交通規則，以確保自身與他人的生命財產安全，同時避免因違規而受到罰款處分。

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