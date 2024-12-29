年輕人成假中獎主要詐騙對象　被害人現身說法

▲恆春警分局召開轄區「應對詐騙新趨勢的防制策略」記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局配合內政部警政署「打詐儀錶板」，即時呈現受理詐騙案件狀況，讓民眾第一時間了解詐欺犯罪趨勢，真實呈現詐騙案件發生數據、案件類型及財損金額，召開轄區「應對詐騙新趨勢的防制策略」記者會，特別針對今年1至12月詐騙案件發生現況分析，以及邀請被害人A先生在臉書購物遇詐現身說法，籲請民眾網路陷阱多，個資易外流，請消費者三思。

恆春分局統計今年1至12月份，共發生270件詐騙案，財損金額為7808萬5,436元；分析其中詐騙手法前5名依序為：假投資(佔25.1%)、假買家騙賣家(占8.8%)、假網拍購物(占8.14%)、中獎通知(占7.4%)、假交友(占7.4%)。

恆春分局表示，於12月間，轄內被害人在假投資詐騙、假中獎、假網拍、互助會等詐欺手法案件，總損失金額為746萬5,346元，其中假投資受騙年齡平均為22至55歲之間，另假中獎受騙年齡平均為15至25歲之間，顯見新興詐欺手法已成為針對年輕人的主要犯罪模式。詐騙者通常利用年輕人對獎品或優惠的渴望，以及對詐騙手法的警惕不足，進行誘騙。

警方今請詐騙被害人現身說法，A先生（化名）於今年10月期間，於臉書上購買商品完後，約過幾天收到對方私訊，稱消費抽中獎金新臺幣3至4千元，對方要求須提供金融帳戶以匯款，當下被害人認為係消費中獎，未有多想，欲準備提供金融帳戶時，心想先前轉帳付款時，不是已經提供金融帳戶給對方，為何再提供一次，於是立即撥打165反詐騙專線諮詢，經警方耐心解釋，始避免遭詐騙集團詐騙。

A先生呼籲，任何私訊網路連結網址，務必看清楚，不要貿然點擊，善用165官方網頁查詢可疑網址，另網路購物建議還是到實體店面購買，網路陷阱多，個資易外流，請消費者三思。

恆春分局呼籲，打擊詐欺犯罪為現今治安重點，於今年迄今，本分局已偵破詐欺集團2件查獲11名不法詐欺成員，將持續擴大打擊詐欺不法集團和追緝不法所得，另為降低詐騙案發生部分，持續迄今推動警勤區勤查入戶宣導，目前已執行3,668戶，社區及校園宣導分別辦理100及49場；提醒民眾，對於看似不起眼的簡訊或不明來源的網址，務必提高警覺，避免隨意點擊，以免個人資料外洩或遭詐騙，警方建議民眾可利用165或數發部官方LINE防詐，以及善用內政部警政署「打詐儀表板」防詐案例解析，增強自身防範意識，降低詐騙機率。