台東警暖牽愛心線！　攜手行德慈善會寒冬行善

▲警方引「行德慈善會」寒冬送暖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局武陵派出所警員吳文彥及黃冠霖，於27日9時許，攜手新北市「行德慈善會」義工潘劍平及江世川，於所前辦理「寒冬送暖」捐贈活動。透過代表會主席邱文俊將愛心物資轉送予低收入戶或弱勢家庭，讓現場洋溢著「無敵暖流」，員警也運用村民聚集之機會，宣講防詐利器「打詐儀表板」，以此建構全民防詐意識，讓大家跟詐騙say掰。



新北市「行德慈善會」這條愛心線，每年都會不辭數百里之遙，在寒冬時節送來溫暖，經由武陵派出所及代表會主席邱文俊，讓每份愛心物資送到真正需要的民眾手上，齊心把愛心能量發揮到最大，讓民眾感受到來自社會的暖流。

若民眾急須協助，邱主席與員警也會循「急難救助」機制，轉知鎮公所社福單位或權責機關，讓民眾適時得到幫助。另也期望藉此活動，達到拋磚引玉的效果，引來更多社會愛心資源，讓弱勢或獨居長者們舒緩生活壓力。

除此之外，刑事警察局為提升政府打擊詐欺犯罪的透明度及強化民眾防詐意識，積極優化「打詐儀錶板」功能，透過更直觀的數據、真實的案例解析，以生動的故事宣導，讓民眾能快速掌握全國與各縣市的詐欺趨勢，提供防範要點，來破解詐騙集團的詐術與手法。

該所即運用此次機會，向鄰里們宣講「打詐儀表板」之實用性，因網頁內容能夠呈現各縣市詐欺犯罪趨勢及打詐成果，並豐富防詐宣導內容，讓民眾可以依自身遇到情境，在防詐小幫手的協助下，瞭解自己遭遇到哪種詐騙手法，並提破解方法，成為「詐騙絕緣體」。

關山警察分局呼籲民眾，不要為賺取小額傭金而去充當詐騙車手，也不要輕易將自己的金融帳戶、提款卡及密碼提供給別人，只要在網路社群平臺接收到「報明牌、穩賺、要加投資群組、下載APP或加私LINE好友」的廣告訊息，或接到自稱警官或地檢署來電說家人涉刑案「要監管帳戶及交現金」，或親友來電說「急用現金，要借錢或匯款」及「打工求職時，要你提供帳戶及提款卡與密碼」等，就是詐騙！請遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並撥打165反詐騙專線或親友的「行動電話」查證，不要再沉浸詐騙話術的幻境中，變成另一個受害者。