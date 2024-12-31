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南韓再收炸彈威脅！　恐嚇信稱「濟州航空空難是我們做的」

僅2人生存獲救，其餘179人全數罹難。（圖／達志／美聯社）

▲濟州航空空難僅2人生存獲救，其餘179人全數罹難。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

濟州航空29日一架從曼谷起飛前往韓國務安機場的航班，疑遭鳥擊，無法順利放下起落架，飛機最終撞上跑道外牆爆炸起火，僅2人生存獲救，其餘179人全數罹難。豈料，昨（30日）南韓法務部收到威脅信件，內容稱「濟州空難是我們的錯」、「高威力炸彈將在韓國多個城市爆炸」。

根據韓媒《首爾經濟日報》報導，一封預測與濟州航空災難有關的恐怖攻擊的電子郵件已發送至法務部，警方開始調查。法務部昨（30日）上午11時35分左右收到一封電子郵件，內容聲稱，他們對濟州航空務安國際機場事故負有責任，同時還威脅「高威力炸彈將於今（31日）夜間在韓國多個城市爆炸」。

警方表示，寄件人的名字是「Karasawa Takahiro」，初步認為是日本人。據了解，該名字與去年8月預測韓國多個公共設施遭受炸彈攻擊的電子郵件的寄件者同名。

當時，一名叫唐澤貴宏的日本律師在他的社交網路服務（SNS）上提出了該資訊被他人盜用的可能性，「我的名字在未經許可的情況下被使用了。」

首爾地方警察廳網路調查小組研判，可能是同一名犯罪分子所為，因此決定將此次舉報的電子郵件與現有案件一起進行調查。

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