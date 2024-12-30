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濟州航空墜機舉國哀悼　漢江遊覽船「煙火秀」引眾怒！首爾市府嚴懲

▲▼南韓29日發生濟州航空客機失事悲劇，然而漢江遊覽船業者卻執意在首爾汝矣島施放煙火。（圖／翻攝自X）

▲南韓29日發生濟州航空客機失事悲劇，然而漢江遊覽船業者卻執意在首爾汝矣島施放煙火。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空波音客機昨（29）日上午從泰國曼谷返回南韓務機場時，疑似因為遭遇鳥擊，導致起落架故障，最後撞上跑道尾端混凝土牆爆炸起火。正當南韓面臨舉國哀悼的悲慟國難之際，首爾漢江汝矣島晚間卻施放七彩繽紛的華麗煙火秀，如此喪失人性的冷血舉措更讓市民觸景傷情。對此，首爾市府展開重罰。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》，經營首爾漢江遊覽船事業的業者「現代海洋娛樂」公司，其所負責的漢江遊覽船路線，為漢江京仁運河至元曉大橋區間，首爾汝矣島漢江江畔更會在晚間舉辦「漢江韓流煙火遊艇」活動，能夠在搭乘漢江遊艇時觀賞煙火秀，活動同樣由上述業者負責協助舉辦。

務安國際機場29日上午發生179人慘死的空難，民眾和家屬為罹難者哀悼，全國進入長達7天的哀悼期。在此之際，首爾市府29日下午2時40分，要求漢江遊覽船業者取消晚間的漢江煙火秀活動。不過，業者卻於晚間6時30分強行施放煙火，引發南韓民眾反彈。

首爾市府氣炸了，於是頒布強硬措施反制，包括禁止業者在未來半年內繼續經營漢江遊覽船，同時全面中斷與業者合作進行的業務。據悉，該業者一年內經營漢江遊覽船達400多次，平均每天會啟航1至2次。

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