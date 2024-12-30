　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

是否逮捕尹錫悅？南韓法院「最快今天」決定　恐遭隨扈抵抗爆衝突

▲▼南韓總統尹錫悅上任以來，支持率屢創新低。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅3度拒絕公搜處傳喚。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會試圖奪取伺服器，甚至還計畫逮捕國會議員與朝野兩黨黨魁，藉此阻止國會正常運作，遭到南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）三度傳喚。不過，隨著尹錫悅在無正當理由下拒絕出席傳喚，公搜處終於向法院聲請逮捕令狀，結果最快今天出爐。

根據《韓聯社》、《News1》，由公搜處、警察廳國家搜查本部、國防部調查本部等組成的「合作搜查本部」今（30）日上午以涉嫌刑法上主導內亂罪、濫用職權罪，向首爾西部地方法院聲請逮捕令狀，是南韓憲政史上首位遭到請求逮捕的現任總統，而首爾西部地方法院的管轄區域，包括尹錫悅所在的總統官邸（首爾市龍山區漢南洞）、總統辦公室（龍山區）。

據悉，公搜處本月18日、25日、29日三度傳喚尹錫悅前往位於京畿道果川市公搜處辦公室出席接受調查，期間透過郵寄、掛號、人力寄送、電子公文等形式向總統辦公室與總統官邸寄發通知書，不過卻遭到總統秘書室總務秘書官室和附屬室以「收件人（行蹤）不明」為由返還，而總統官邸更直接拒收。

最新消息，首爾西部法院最快將在今天以內作出裁決，判斷是否批准針對尹錫悅的緊急逮捕令狀。

▲▼尹錫悅,南韓總統官邸,尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

▲位於首爾市龍山區漢南洞的南韓總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

對此，尹錫悅法律代理人團辯護律師之一的尹甲根在接受媒體通話時，質疑公搜處向法院聲請令狀的合法性，認為公搜處並無權向法院聲請令狀，因此研判法院可能不會批准逮捕令狀，「該機關（公搜處）無權聲請狀，因此理當被駁回。因為傳喚程序並未合法，因此我方未曾拒絕回應傳喚要求。」

不過，公搜處卻認為尹錫悅所涉及的內亂罪嫌，符合公搜處法搜查對象「濫用職權」嫌疑知相關犯罪，因此公搜處仍有權進行偵查。對此，首爾西部地方法院將會聽取兩造主張，接著針對公搜處是否有權進行偵查作出判斷，一旦認為公搜處無權偵查，則可能將駁回逮捕令。

然而，即便首爾西部法院簽下逮捕令，也可能因為總統辦公室警護處拒絕配合，而導致逮捕計畫失敗。因為，尹錫悅目前在名義上仍舊是南韓總統，一旦警護處拒絕配合，恐怕將和公搜處人員爆發物理性衝突。

另外，許多遭到逮捕的軍方主要關係人士，對於尹錫悅主導內亂的罪嫌指證歷歷，檢方27日在針對前國防部長金龍顯的起訴中，更透露尹錫悅曾經下達指令，「就算不惜開槍，也要破門闖入國會將議員們架出來」、「給我逮捕這些國會議員」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
朴成焄IG突傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　嚇壞認：手
179人罹難「僅5驗屍官」！驗屍太慢　家屬領不回崩潰痛哭
長榮航年終開獎！　明年再調薪4％
全是實力咖！韓公司「突宣布6藝人全不續約」　網憂：要倒了嗎
快訊／台銀駐北院檢櫃台午休1小時！陳佩琪預計1點半前往辦保
原稱1500是時間　柯文哲改口「不知道」！檢方嗆：有擔當就講
35歲科技男「約砲」生殖器流白色分泌物　慘中2種性病
「3波重大衝擊」慘釀179人死劫！　濟州航空墜機6大問題總整

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

只差3個月畢業！泰女大生夢想當空姐「命喪空難」　母接機崩潰

179人罹難「僅5驗屍官」！驗屍太慢　家屬領不回屍體崩潰痛哭

是否逮捕尹錫悅？南韓法院「最快今天」決定　恐遭隨扈抵抗爆衝突

「3波重大衝擊」慘釀179人死劫！　濟州航空墜機6大問題總整理

Google CEO定調「Gemini是2025關鍵」　三大AI新品曝光

卡特8大金句　「戰爭有時可能是必要之惡，但始終是罪惡」

到職才3個月！女因為「上班穿球鞋」被開除　成功獲賠1百多萬元

血汗飛行吸金釀禍？濟州航空客機「每月飛418小時」　重罰37億韓元

濟航空中180度大迴轉　觸地時「跑道剩3分之2」！安全距離不足

南韓機場「鳥擊」4年激增42％！　專家曝主因：百萬隻候鳥遷徙

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

只差3個月畢業！泰女大生夢想當空姐「命喪空難」　母接機崩潰

179人罹難「僅5驗屍官」！驗屍太慢　家屬領不回屍體崩潰痛哭

是否逮捕尹錫悅？南韓法院「最快今天」決定　恐遭隨扈抵抗爆衝突

「3波重大衝擊」慘釀179人死劫！　濟州航空墜機6大問題總整理

Google CEO定調「Gemini是2025關鍵」　三大AI新品曝光

卡特8大金句　「戰爭有時可能是必要之惡，但始終是罪惡」

到職才3個月！女因為「上班穿球鞋」被開除　成功獲賠1百多萬元

血汗飛行吸金釀禍？濟州航空客機「每月飛418小時」　重罰37億韓元

濟航空中180度大迴轉　觸地時「跑道剩3分之2」！安全距離不足

南韓機場「鳥擊」4年激增42％！　專家曝主因：百萬隻候鳥遷徙

《九重紫》孟子義是抗老保養狂熱者！愛牌被挖出　加碼超強抗老新品推薦

只差3個月畢業！泰女大生夢想當空姐「命喪空難」　母接機崩潰

開啟度假模式！住蘇澳煙波房內泡黃金雙湯看山海　享早午餐吃到飽

濟州航空失事飛機「華航有10架」　民航局要求全面檢視

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

陳柏霖犯規視角賣萌！皺鼻憨笑被讚「像孔劉」跟郭雪芙撒嬌融化網

生涯171轟貝爾重返前東家　一年1.9億合約加盟國民

179人罹難「僅5驗屍官」！驗屍太慢　家屬領不回屍體崩潰痛哭

長榮航年終獎金7個月　明年再調薪4％

選罷法、財劃法三讀立院暫緩公告　柯建銘轟違法違憲嗆罷韓國瑜

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

濟州航空179死　大多是家庭出遊

倖存者還原生死瞬間：鳥撞飛機下秒引擎爆炸

泰國女大生遇空難殞命　媽接機崩潰：她說要來看我

女兒搭上死亡航班　機上最後訊息：媽我愛妳

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

梨泰院後第2場災難　CNN：令人費解

專家曝飛機失事6大前兆　黃金90秒逃生

南韓客機爆炸　目擊旅客發抖爆哭

濟州航空空難　增至179死

更多熱門

相關新聞

3波重大衝擊釀死劫　濟州航空6大QA

3波重大衝擊釀死劫　濟州航空6大QA

濟州航空29日發生179死墜機事故，外界對於損失規模、失事原因、機場管理等方面提出各種質疑，儘管官方調查尚未結束，但《韓聯社》在蒐集航空專家的意見之後，整理出這起事故的6大問題點與相關解釋。

血汗飛行？濟州航空客機「每月飛418小時」

血汗飛行？濟州航空客機「每月飛418小時」

韓機場「鳥擊」4年增42％　專家曝主因

韓機場「鳥擊」4年增42％　專家曝主因

返泰探親「丈夫先回韓」　她獨自搭上死亡航班

返泰探親「丈夫先回韓」　她獨自搭上死亡航班

每隻鳥撞擊力4.8噸！韓機場鳥擊「6年650件」

每隻鳥撞擊力4.8噸！韓機場鳥擊「6年650件」

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅逮捕公搜處戒嚴

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

柯文哲再次交保　北檢回應了

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

柯7000萬交保　白委提2人批北檢雙標

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面