是否逮捕尹錫悅？南韓法院「最快今天」決定　恐遭隨扈抵抗爆衝突

▲南韓總統尹錫悅3度拒絕公搜處傳喚。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會試圖奪取伺服器，甚至還計畫逮捕國會議員與朝野兩黨黨魁，藉此阻止國會正常運作，遭到南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）三度傳喚。不過，隨著尹錫悅在無正當理由下拒絕出席傳喚，公搜處終於向法院聲請逮捕令狀，結果最快今天出爐。

根據《韓聯社》、《News1》，由公搜處、警察廳國家搜查本部、國防部調查本部等組成的「合作搜查本部」今（30）日上午以涉嫌刑法上主導內亂罪、濫用職權罪，向首爾西部地方法院聲請逮捕令狀，是南韓憲政史上首位遭到請求逮捕的現任總統，而首爾西部地方法院的管轄區域，包括尹錫悅所在的總統官邸（首爾市龍山區漢南洞）、總統辦公室（龍山區）。

據悉，公搜處本月18日、25日、29日三度傳喚尹錫悅前往位於京畿道果川市公搜處辦公室出席接受調查，期間透過郵寄、掛號、人力寄送、電子公文等形式向總統辦公室與總統官邸寄發通知書，不過卻遭到總統秘書室總務秘書官室和附屬室以「收件人（行蹤）不明」為由返還，而總統官邸更直接拒收。

最新消息，首爾西部法院最快將在今天以內作出裁決，判斷是否批准針對尹錫悅的緊急逮捕令狀。

▲位於首爾市龍山區漢南洞的南韓總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

對此，尹錫悅法律代理人團辯護律師之一的尹甲根在接受媒體通話時，質疑公搜處向法院聲請令狀的合法性，認為公搜處並無權向法院聲請令狀，因此研判法院可能不會批准逮捕令狀，「該機關（公搜處）無權聲請狀，因此理當被駁回。因為傳喚程序並未合法，因此我方未曾拒絕回應傳喚要求。」

不過，公搜處卻認為尹錫悅所涉及的內亂罪嫌，符合公搜處法搜查對象「濫用職權」嫌疑知相關犯罪，因此公搜處仍有權進行偵查。對此，首爾西部地方法院將會聽取兩造主張，接著針對公搜處是否有權進行偵查作出判斷，一旦認為公搜處無權偵查，則可能將駁回逮捕令。

然而，即便首爾西部法院簽下逮捕令，也可能因為總統辦公室警護處拒絕配合，而導致逮捕計畫失敗。因為，尹錫悅目前在名義上仍舊是南韓總統，一旦警護處拒絕配合，恐怕將和公搜處人員爆發物理性衝突。

另外，許多遭到逮捕的軍方主要關係人士，對於尹錫悅主導內亂的罪嫌指證歷歷，檢方27日在針對前國防部長金龍顯的起訴中，更透露尹錫悅曾經下達指令，「就算不惜開槍，也要破門闖入國會將議員們架出來」、「給我逮捕這些國會議員」。