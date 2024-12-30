「3波重大衝擊」慘釀179人死劫！　濟州航空墜機6大問題總整理

▲濟州航空客機撞牆爆炸。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

濟州航空29日發生179死墜機事故，外界對於損失規模、失事原因、機場管理等方面提出各種質疑，儘管官方調查尚未結束，但《韓聯社》在蒐集航空專家的意見之後，整理出這起事故的6大問題點與相關解釋。

「3波巨大衝擊」導致罹難數更高

首先，飛機因為缺乏起落架，被迫「機腹著陸」，也就是機身底部直接接觸跑道，而歷經了摩擦衝擊。接下來，飛機撞上跑道盡頭的水泥牆，又發生了碰撞衝擊。最後，則是燃料洩漏引發爆炸和火災的衝擊。

3波重大衝擊在短時間內接連發生，導致飛機幾乎完全毀損，甚至無法辨識形體，最終釀成179死的重大慘案。

▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透，下同。）



「鳥擊」與「起落架故障」的關聯性

這次事故的最大原因，就是因為鳥擊導致引擎異常，以及起落架沒有正常啟動。

專家透露，如果飛機2顆引擎都出現異常，在輔助動力系統（APU）啟動前，飛機電子設備將無法運作，導致透過液壓泵和電力系統操作的起落架，也跟著打不開。其他專家認為，如果引擎異常，就可能影響液壓泵系統，妨礙起落架的部署。

雖然起落架可以手動啟動，所需時間20至30秒，但當時情況是否太過緊急，導致飛行員無法爭取到足夠時間，有待政府調查之後，進一步確認。

不過，南韓國土交通部表示，根據目前調查，引擎故障和起落架故障，一般而言不存在相互關聯。

「機體故障」與「飛行員失誤」的可能性



雖然發生鳥擊，但是除了起落架，飛機還有多種制動裝置，以利協助減速，包括推力裝置、空氣制動裝置等。專家指出，這些裝置都未能在機腹著陸時運作，必須同時考量機體故障和飛行員失誤的可能性。

考慮到失事客機機齡約15年，比起老化，問題更可能在於機體本身或維修保養。也有觀點認為，濟州航空的航班行程過多，可能引發設備性能下降與故障。

此外，在機腹著陸前，機師和副機師沒有排空燃料，也沒有向塔台要求準備消防作業，這一點令人疑惑。通常而言，機腹著落前，會在跑道上噴灑泡沫，冷卻因為摩擦引發的火焰。

對此，南韓國土交通部解釋，從飛行員發出求救訊號到實際著陸，相隔時間相當短暫，因此無法完成噴灑泡沫的行動。而且依據過去經驗，此舉可能導致跑道更滑，甚至造成其他環境問題，所以已經取消這項規定。

跑道末端的「定位儀」（Localizer）

飛機撞上跑道末端的圍牆之前，首先撞上一座堤壩形狀的混凝土結構物。那是「定位儀」，也就是輔助跑道引導的天線設備。

專家指出，這座「定位儀」不是常見的金屬結構，而是突出的混凝土設備，不僅違反國際民航組織（ICAO）和美國聯邦航空局（FAA）的標準，甚至可能是加劇傷亡的原因之一。一名現役機長更直言，「從未見過這種形式的天線設備，即使需要提高高度，也不應該用混凝土建造。」

是否應該選擇海上迫降



部分人士建議，如果當初選擇在海上迫降，或許可以避免更大損傷。但專家警告，「海上迫降」風險極高，僅限於極其特殊的情況下才會進行，因為機身以時速數百公里的速度撞擊水面，幾乎等同於直接撞上水泥地。

韓國航空大學專家張兆元（音譯）也強調，「海上迫降」對於高速飛行中的飛機而言極其危險，「如果兩側機翼同時順暢下降的話，也許還可以，但稍有偏差，水和空氣的阻力改變，機體就會開始轉動」，甚至可能導致翻覆解體。

為何機場選址在候鳥棲息區？



務安機場附近有3處候鳥棲息地，讓人質疑選址不佳。但實際上，仁川機場、金海機場等多座機場也都位於候鳥棲息地附近，但都有實施鳥擊預防措施。

報導指出，機場之所以建在候鳥棲息地，是因為這裡通常人跡罕至，噪音危害也較小。韓國交通大學教授李根英（音譯）說，「機場會建造在人不多、障礙物少的地方，不僅在國內，海外機場也因此主要建造在海邊。」

國土交通部也解釋，根據務安機場環境影響評估報告書，「機場營運時，為了避開鳥類，使用了驅鳥劑、清除棲息地、截斷排水溝等各種措施。」