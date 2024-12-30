柯文哲登涉貪政客第一！　交保金7000萬擠下林益世

▲柯文哲涉貪。（圖／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合報導

台北地院29日針對前台北市長柯文哲涉入京華城案及政治獻金假帳案，召開重審羈押庭，裁定將柯文哲交保金額提升至7000萬元，並要求他佩戴電子腳鐐，限制住居及出境、出海。此金額刷新台灣政治人物涉貪案件交保金額的紀錄新高，比國民黨前副主席、馬政府任內行政院秘書長林益世的5000萬還高。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，柯文哲等5人此前已被起訴。台北地院27日原裁定柯文哲3000萬元交保，但檢方提出抗告，高等法院撤銷裁定並要求重新審理。台北地院29日晚間裁定柯文哲以7000萬元交保，並須戴電子腳鐐、限制住居及出境、出海，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。

這次裁定，讓柯文哲成為台灣涉貪案件中交保金額最高的政治人物。過去保持紀錄的是前國民黨副主席林益世，他於2012年被控收受6300萬元賄款，台北地方法院裁定以5000萬元交保。柯文哲這次以7000萬元的交保金額擠下林益世，成為台灣涉貪政治人物交保金額第一名。

台灣涉貪案件交保金額前三名分別為：

1. 柯文哲：涉京華城案及政治獻金假帳案，交保金額7000萬元。

2. 林益世：涉收受爐渣業者賄款6300萬元，交保金額5000萬元。

3. 鄭文燦：涉華亞科技園區土地開發案，交保金額2800萬元。

裁定消息一出，網路隨即掀起熱烈討論。許多網友以嘲諷的語氣評論：「這次是真第一，不是假老二了」、「比民調還高啊」。更有不少人戲謔地表示，「改變終於成真，阿北突破紀錄」、「阿北超越藍綠」。