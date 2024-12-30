批北檢想打擊第三勢力　民眾黨：滿口政治語言、毫不掩飾政治辦案

▲柯文哲29日下午抵達北院。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定柯文哲7000萬元交保，並須電子監控。民眾黨30日發表聲明，北檢不惜用侵害人權做法，就是要羈押柯鞏固證詞，卻忽略證人作證早已具結，滿口「政治語言」絲毫不掩飾政治辦案企圖，不僅想關押柯文哲，更想打擊第三勢力。

針對北院重新裁定柯文哲7000萬交保，且必須戴電子腳鐐，民眾黨30日深夜發表聲明批評，檢方不斷以「柯文哲會與黨公職串證」為由，假定、臆測未來會有證人因柯而翻供，不惜用侵害人權的做法，就是要羈押柯文哲來鞏固證詞，卻忽略了證人作證早已具結，如此輕易推翻證詞，也正說明了北檢先射箭再畫靶，押人取供、羅織罪名。

民眾黨表示，檢方開庭時，請庭上要「抽離」政治思維，自己卻滿口「政治語言」，更用大動作約談黨公職方式，限縮民眾黨的運作與發展，實難讓本黨接受。

民眾黨提及，柯文哲為維護台灣民主的發展，不讓第三勢力被侵害，清楚表明有意請辭，但辭職信竟從9月開始，因檢方拒絕而遲遲無法寄出；檢方現在竟又以柯文哲對民眾黨有實質影響力、有串證的疑慮，想繼續羈押，此舉就是政治力介入的鐵證。

民眾黨痛批，北檢絲毫不掩飾政治辦案的企圖，以抄家滅黨的方式，不僅想關押柯文哲，更是想打擊第三勢力，藉由司法之手，讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。面對北檢政治掛帥，重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，民眾黨絕對不會屈服，全力支持柯文哲捍衛清白，也不容台灣社會民主法治之根基，被北檢任意踐踏。

▲北院裁定柯文哲7000萬交保，民眾黨立委吳春城、林國成、江和樹、張啓楷等人29日晚間步出北院發表談話，表示會努力籌錢把柯文哲救出來。（圖／記者李毓康攝）

【民眾黨聲明全文如下】

針對地院重新裁示結果，以增加具保金額、電子監控等措施，台灣民眾黨再次表示遺憾。台灣民眾黨再次強調，柯文哲主席已多次表達毫無逃亡動機，且原先裁定之保釋金金額已帶來沈重負擔，如今卻增加金額達七千萬元，無疑是再次加重財務負擔。

台灣民眾黨批評，檢方不斷以「柯主席會與黨公職串證」為由，假定、臆測未來會有證人因柯主席而翻供，不惜用侵害人權的做法，就是要羈押柯文哲來鞏固證詞，卻忽略了證人作證早已具結，如此輕易推翻證詞，也正說明了北檢先射箭再畫靶，押人取供、羅織罪名。

而檢方開庭時，請庭上要「抽離」政治思維，自己卻滿口「政治語言」，更用大動作約談本黨公職方式，限縮本黨的運作與發展，實難讓本黨接受。

柯文哲主席為維護台灣民主的發展，不讓第三勢力被侵害，清楚表明有意請辭，然辭職信竟從9月開始，因檢方拒絕而遲遲無法寄出。檢方現在竟又以柯文哲對台灣民眾黨有實質影響力、有串證的疑慮，想繼續羈押柯文哲，此舉就是政治力介入的鐵證。

台灣民眾黨痛批，北檢絲毫不掩飾政治辦案的企圖，以抄家滅黨的方式，不僅想關押柯文哲，更是想打擊第三勢力，藉由司法之手，讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。

面對北檢政治掛帥，重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，台灣民眾黨堅決表示，絕對不會屈服，本黨全力支持柯文哲主席捍衛清白，也不容台灣社會民主法治之根基，被北檢任意踐踏。

另外，針對柯文哲主席公開表達辭去台灣民眾黨主席一事，台灣民眾黨深知柯主席不希望因政治迫害而影響黨務運作，後續一切程序會依照本黨黨章進行，將儘速召開臨時中央委員會處理相關事宜。