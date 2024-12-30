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社會 社會焦點 保障人權

交保金加倍！北院認柯文哲4被告「無羈押必要」　理由出爐

▲▼柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲（右2）29日經台北地院重開羈押庭，裁定交保金從3000萬元增加為7000萬元。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃哲民、劉昌松、黃彥傑／台北報導

被控於京華城容積率等案涉犯貪污等罪嫌的台灣民眾黨主席柯文哲，昨（29日）下午3點重回台北地院召開接押庭，他堅稱不會逃亡，「寧可死在裡面，也不做俗辣」，並否認意圖勾串滅證、虧檢方「我們看鏡新聞就好」。合議庭昨深夜11點多裁定他加保4000萬元，連同前次交保金額共7000萬元，須在候審室過夜等今天上午再辦保，柯庭訊表示今要還3000萬元保證金給黃國昌、要去新竹探望住院父親，這些計畫恐生變。

北院合議庭更裁理由指出，柯文哲與本案同樣在押的台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京與柯的「大帳房」李文宗，均涉犯貪污等重罪，且犯罪嫌疑均重大，同有逃亡與勾串滅證之虞，但全案經檢方起訴，蒐證，而柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜雖未到案，然本案證人皆未指出許的涉案情節。

▲▼柯文哲 李文宗 沈慶京 應曉薇 。（圖／攝影中心攝）

▲台北市議員應曉薇（左2）29日經台北地院重開羈押庭，裁定交保金從1500萬元增加為3000萬元。（圖／攝影中心攝）

合議庭認為，應由檢方傳喚許芷瑜到案查明所涉案情，目前並非繼續羈押柯文哲的理由，至於檢方主張柯對同案被告、證人具有「實質影響力」，若交保會有造成證詞改變的風險，但柯已表明將盡快辭任民眾黨黨主席，是否繼續接觸同案被告、證人的疑慮將降低，柯與妻子陳佩琪也不因共同生活，就必然有勾串之虞。

合議庭表示，如依檢方主張，把「實質影響力」的效果貫徹到底，則日後如有政府官員涉案，就一律要羈押，但以本案4名在押被告身分而論，不能認為一定要羈押，除維持前次交保附加「除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人」，並限制住居與限制出境、出海等條件，若再附加佩戴科技監控設備防逃，即符合比例原則，而無繼續羈押必要。

▲▼柯文哲 李文宗 沈慶京 應曉薇 。（圖／攝影中心攝）

▲威京集團主席沈慶京29日經台北地院重開羈押庭，裁定交保金從4000萬元增加為1億元。（圖／攝影中心攝）

至於檢方主張沈慶京將責任推給已過世者的「幽靈抗辯」、應曉薇無法解釋可疑金流、李文宗的辯解不合乎法令等，合議庭均認為這些都有待日後審理查明，甚至屬於證據取捨性質，不構成非押不可的理由。

合議庭並特別解釋應曉薇被發現2005年登錄1本疑似外國護照，應曉薇昨於庭訊中已提出早就放棄加拿大國籍的文件佐證，且查詢得知，應曉薇很久沒使用這本外國護照入出境，無法證明因此有逃亡之虞。

台北地檢署本月（12月）26日偵結京華城案與台灣民眾黨政治獻金案，起訴柯文哲等11人涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，柯被求刑28年6月、應曉薇被求刑16年6月、沈慶京被求刑17年、李文宗被求刑17年4月，同日被移審北院分案。

▲▼李文宗。（圖／記者周宸亘攝）

▲被稱為柯文哲「大帳房」的李文宗，29日經台北地院重開羈押庭，裁定交保金從1000萬元增加為2000萬元。（圖／記者周宸亘攝）

合議庭26日漏夜召開接押庭，隔天（27日）周五凌晨3點多，諭知柯文哲交保3000萬元、應曉薇交保1500萬元、沈慶京4000萬元、李文宗800萬元連同偵查期間交保200萬元未退，共1000萬元，原本同樣在押的台北市前副市長彭振聲交保500萬元，5人均限制住居與限制出境、出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

北檢以彭振聲認罪並向法官允諾審理不會翻供為由，對彭的交保裁定不抗告，但對柯文哲4人的交保裁定提起抗告，轉送高院審理後，高院昨上午裁定發回北院更裁，北院隨即通知柯4人與律師，昨下午3點重開接押庭，昨晚7點全部訊問完畢。

合議庭昨深夜11點07分起宣示裁定結果，柯文哲交保7000萬元（含前次3000萬元）、應曉薇3000萬元（含前次1500萬元）、沈慶京1億元（含前次4000萬元）、李文宗2000萬元（含前次1000萬元），4人維持前次交保的附加條件，另增加接受科技設備監控措施。

據悉，沈慶京已找到金主朋友願意出借6000萬元現金、原訂金凌晨1點多即可到位，但北院訂於今上午8點30分上班後，開始辦理柯文哲4人交保手續，4人因此須在北院候審室再睡1晚等待，最後交保期限為今天下午5點截止，未能交保就羈押。

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