柯文哲7000萬交保超越藍綠　律師預言未來劇本：不是假老二了

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，經北檢抗告、高院發回更裁，北院29日深夜裁定7000萬元交保。對此，律師林智群說，阿北這次總算不是假老二了，並分析未來劇本，「等阿北再籌出4000萬元，證明有錢後，高等法院撤銷交保裁定，再發回地方法院，地方法院再裁定羈押。」

▼柯文哲被裁定7000萬交保。（圖／記者李毓康攝）

林智群在臉書說，政治人物交保金額排名：

1、柯文哲7000萬元（超越藍綠）



2、林益世5000萬元



3、應曉薇3000萬元

林智群說，阿北這次總算不是假老二了，「未來劇本：等阿北再籌出4000萬元，證明有錢後，高等法院撤銷交保裁定，再發回地方法院，地方法院再裁定羈押。」

統計過去政治人物涉案交保金，累積最高的是前國民黨投管會主委劉泰英，2003年以6000萬元交保；其次為2012年的前行政院秘書長林益世5000萬元。北院第一次裁定柯3000萬元交保，讓柯排「第三名」，如今裁定7000萬元，創下政界人物交保金史上最高。

北檢針對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人提出抗告，高院撤銷原裁定發回北院，北院重開4人羈押庭，深夜11時裁定沈1億元、柯7000萬元、應3000萬元、李2000萬交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海。不過，由於北院表示今日上午8時半才能辦保，因此4人留宿候審室一晚。

柯文哲在2024總統大選期間，進行民調經費高達1400多萬元，當時內參民調顯示他排第二名，但投票結果掉到第三名，被外界酸為「假老二民調」。