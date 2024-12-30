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柯文哲7000萬＋電子腳鐐交保　張啓楷提陳啓昱、鄭文燦：北檢雙標！

▲▼ 立委張啓楷 。（圖／記者李毓康攝）

▲立委張啓楷。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定柯文哲7000萬元交保，並須電子監控。民眾黨立委張啓楷30日凌晨發文痛批，這對柯文哲來說，無異於另一種羞辱，並以前高雄市副市長陳啓昱、前桃園市長鄭文燦為例，質疑檢察官雙重標準，讓人如何教育下一代？

張啓楷30日凌晨0時38分於臉書發文表示，柯文哲交保金因為檢方提出「1億保金加電子腳鐐也不能放」的誇張要求，最後提高到7000萬元，另外需要戴電子腳鐐，「這對於柯文哲來說，無異於另一種羞辱」。

張啓楷提及，尊重法官判決，也知道對方頂著巨大的政治壓力，還是讓柯文哲可以出來面對外界，有一個公平發聲的機會，也讓柯有機會陪伴重病的父親，走過人生的最後一個階段，不至於留下遺憾，「但我們要問檢察官，這樣的濫用司法權力，要我們如何教育下一代？」

張啓楷指出，僅憑「某地某時」並無直接證據的1500萬、登記在案公開的210萬政治獻金，在羈押114天後，檢方卻遞出了一份荒謬的起訴書，不僅沒有明確證據，還充滿與案情無關的風花雪月，「檢察官被打臉、成為笑柄一次還不夠，竟還要繼續提起抗告？」背後究竟背負多大的壓力，還是僅為維護顏面？為什麼柯文哲要遭受如此對待？檢察官憑什麼濫用手中的權力？究竟是為了自己的仕途，還是利用司法公器摧毀台灣的法治？

張啓楷質疑，柯文哲真的比得過，掏空台鹽11億的前高雄市副市長陳啓昱嗎？當時陳啓昱交保金為150萬元，結果被放出後，竟然潛逃24天。

張啓楷再指，前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬，人證物證俱全，時間、地點、人物、證據確鑿，結果案子卻硬生生被壓了7年不辦，檢調要搜索被駁回10次，最後受不了法院不斷拒絕搜索聲請，直接跳過法院，動用逕行搜索權，在上鎖的床頭暗櫃內扣得678.5萬元，但「鄭文燦不但不認罪，卻還是順利交保，檢方甚至未提出抗告，且僅羈押47天」。

最後，張啓楷說，「面對如此雙重標準，我們該如何教育下一代守法，而不是蔑視法律？又該如何對台灣的民主法治感到驕傲？」

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