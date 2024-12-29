乘客沾血行李散滿地！現場設臨時停屍間　煉獄畫面曝光

▲南韓濟州航空墜機後，飛機殘骸與乘客沾血的物品散落滿地，現場慘不忍睹，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓一架濟州航空客機29日降落務安機場時，因衝出跑道，撞擊圍欄起火，機上的181人僅有2人獲救。最新畫面顯示，務安機場事發現場一片狼藉，飛機殘骸與乘客沾血的物品散落一地，而救援部隊正積極尋找倖存者和乘客遺體。

綜合韓媒報導，涉事的濟州航空7C 2216航班29日從泰國曼谷起飛後，於當地上午9時07分降落務安機場。然而，客機在降落期間疑似遭遇鳥擊，導致起落架未能正常放下。飛機隨後在機腹著陸的情況下衝出跑道，撞上跑道盡頭的外側圍欄後爆炸起火。

事故發生後，飛機機身嚴重損毀，只剩下約15公尺的機尾，殘骸燒到焦黑，乘客座椅、行李和飛機零件散落在跑道周圍，部分殘骸和氧氣面罩甚至掛在鐵絲網上，而乘客的行李箱、衣服、水瓶和沾滿血跡的旅行手冊、飛機資訊紙則被拋飛至圍欄外側，跑道周圍籠罩著悲傷的氣氛。

報導稱，濟州航空墜機至今已過數小時，但機尾仍在狂冒濃煙，而消防部門也正利用切割機拆除墜毀的飛機殘骸，並派出10名身穿白色工作服的工作人員在現場搜尋罹難者遺體。

截至中午，搜救行動仍在進行，救援人員攜帶嗅探犬及擔架搜尋可能的倖存者，而有關當局已封鎖現場，並將進一步調查事故原因，以確保航空安全。務安機場可見有多輛救護車頻繁進出跑道，另外由於死亡人數眾多，當局已在現場設置臨時停屍間處理死者遺體。