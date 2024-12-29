鳥擊釀濟州航空179死悲劇？專家揭「不尋常之處」：影響通常較小

▲南韓濟州航空今（29）日上午發生重大空難，初步研判事故原因為鳥擊，導致起落架故障失控。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓濟州航空29日在務安機場降落時爆炸起火，機上181人僅2人生還，初步調查指出，客機在降落前疑似遭遇鳥擊，起落架沒有正常放下，因此機腹著陸，隨後失控暴衝出跑道，撞牆爆炸。然而，專家指出，鳥擊造成起落架無法放下的說法相當不尋常，兩者直接關聯性尚待進一步調查。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，通常飛行員可以透過駕駛艙內的控制桿操作起落架，而飛機的起落架系統是由液壓系統作收放，同時設有後備系統，一旦液壓系統失效，機師可以機械方式拉下手柄，令起落架解鎖，靠自身重量放下來。因此，即使兩個引擎全部停轉，無向液壓系統提供動力，機師仍可透過後備系統放下起落架，3個起落架未能放下的情況並不尋常。

事實上，鳥擊是飛機飛行中常見的風險因素，但通常不會造成致命的事故。詹永年提到，最為人熟悉的鳥擊意外是2009年的「哈德遜奇蹟」。當時，薩利機長與副機長駕駛的飛機在起飛後撞上鳥群，兩副引擎在高空同時失效，但機長成功地在哈德遜河降落，全數乘客與機組員生還。

詹永年說明，雙發動機故障較罕見，飛機的設計已考慮到鳥擊的因素，結構上能抵受一定程度的撞擊，且飛機製造廠會對發動機進行鳥擊測試，確保發動機不會因鳥擊而散開，因此他認為，鳥擊對民航機的影響通常較小，機師一般有足夠的時間來處理，此次事故鳥擊與起落架故障之間的直接關係仍需進一步調查。