機上毛毯、枕頭能拿走？資深座艙長曝解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

乘客付了機票錢，可以拿走機上的東西嗎？一名外商航空資深座艙長在粉專分享，前陣子送客下機時，看到一位美國阿姨想帶走枕頭和毛毯，一臉「我很合理，我有付錢。」對這樣的行為，他笑說，「各位旅客貴賓，結論就是：飛機上的東西不能帶走！不要為難空服員啦！你問我，我一定會說『不行』。但如果你不問，我也裝成沒看見，那麼一切就隨風去吧！」引發討論。

粉專「空中老爺de人客關係事務所」日前以「飛機上的東西到底能不能拿？」為題發文，開頭就直呼，「答案很簡單：不能！飛機上的物品-不管是枕頭、毛毯還是那些一次性耳機，都是航空公司的財產，『理論上』是不能帶下機的。」

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不過，他接著分享，前陣子送客下機時，看到一位美國阿姨想拿飛機上的物品下機，「左手夾著兩顆『看起來很爛、用起來更爛』的枕頭，右手抱著未拆封的經濟艙毛毯（薄到跟沒蓋一樣那種），臉上寫滿了『我很合理，我有付錢，這些就是我的』的篤定神情，大搖大擺地站在我面前準備下機。」

他見狀便走近，微微笑並壓低聲音，「阿姨啊，飛機上的東西可是航空公司的財產喔！理論上是不能隨便帶走的。」但他話鋒一轉，拿出袋子給對方緩解氣氛，「不過呢，這件事我完全不想知道！你看，我這裡剛好有個shopping bag，裝起來別這麼明顯啦～」對方則尷尬又不失禮貌地笑著道謝，並開心地下機。

空中老爺就笑著總結：「理論上，飛機上的毛毯和枕頭是不能帶下機的。但如果你不問，我也裝作沒看見，那麼一切隨風去吧～」

貼文引發討論，「我覺得看航空公司欸！之前搭某航有詢問餐具能否購買，想留做紀念，後來空服員就拿了一套新的給我」、「有的航空有些東西可以帶走，有些不能。而且不同航空的做法也不一樣」、「雖然我也有拿過（空服員說可以拿走），但後來就被我斷捨離掉了。因為家裡原本就有的東西，拿這些來只是浪費空間」、「看到隔壁乘客用完毯子就丟在地上踩…嗯我還是把毯子留在飛機上就好。」

※本文獲「空中老爺de人客關係事務所」授權引用