　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機上毛毯、枕頭能拿走？資深座艙長曝解答

▲▼飛機客艙，機艙，飛機內，飛機上，飛機座位，客艙座位，經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

乘客付了機票錢，可以拿走機上的東西嗎？一名外商航空資深座艙長在粉專分享，前陣子送客下機時，看到一位美國阿姨想帶走枕頭和毛毯，一臉「我很合理，我有付錢。」對這樣的行為，他笑說，「各位旅客貴賓，結論就是：飛機上的東西不能帶走！不要為難空服員啦！你問我，我一定會說『不行』。但如果你不問，我也裝成沒看見，那麼一切就隨風去吧！」引發討論。

粉專「空中老爺de人客關係事務所」日前以「飛機上的東西到底能不能拿？」為題發文，開頭就直呼，「答案很簡單：不能！飛機上的物品-不管是枕頭、毛毯還是那些一次性耳機，都是航空公司的財產，『理論上』是不能帶下機的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，他接著分享，前陣子送客下機時，看到一位美國阿姨想拿飛機上的物品下機，「左手夾著兩顆『看起來很爛、用起來更爛』的枕頭，右手抱著未拆封的經濟艙毛毯（薄到跟沒蓋一樣那種），臉上寫滿了『我很合理，我有付錢，這些就是我的』的篤定神情，大搖大擺地站在我面前準備下機。」

他見狀便走近，微微笑並壓低聲音，「阿姨啊，飛機上的東西可是航空公司的財產喔！理論上是不能隨便帶走的。」但他話鋒一轉，拿出袋子給對方緩解氣氛，「不過呢，這件事我完全不想知道！你看，我這裡剛好有個shopping bag，裝起來別這麼明顯啦～」對方則尷尬又不失禮貌地笑著道謝，並開心地下機。

空中老爺就笑著總結：「理論上，飛機上的毛毯和枕頭是不能帶下機的。但如果你不問，我也裝作沒看見，那麼一切隨風去吧～」

貼文引發討論，「我覺得看航空公司欸！之前搭某航有詢問餐具能否購買，想留做紀念，後來空服員就拿了一套新的給我」、「有的航空有些東西可以帶走，有些不能。而且不同航空的做法也不一樣」、「雖然我也有拿過（空服員說可以拿走），但後來就被我斷捨離掉了。因為家裡原本就有的東西，拿這些來只是浪費空間」、「看到隔壁乘客用完毯子就丟在地上踩…嗯我還是把毯子留在飛機上就好。」

※本文獲「空中老爺de人客關係事務所」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／9縣市低溫特報！　急凍跌破10度
快訊／墜機前「右引擎噴火」！　畫面曝光
150人生死不明！　南韓代理總統：動用一切資源全力救人
快訊／救出3人！　生還者包括空姐、乘客
快訊／全力搶救機尾乘客！　韓總統府召開緊急會議
快訊／南韓客機墜毀！　乘客國籍曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

她拚到達標「一聽公司超悲1消息」　網秒嘆：年後一堆年輕人跑了

機上毛毯、枕頭能拿走？資深座艙長曝解答

高雄火車站明年招商　台鐵：地下停車場過年前開放使用

妹子沒追到公車！陌生阿姨竟嗆「這句」　她傻眼：超沒禮貌的

明短暫回暖！元旦轉陰有雨「迎曙光熱區曝」

教團籲學童乳政策轉型　中小學校長：中央補助保冷設備或發鮮奶券

台中超暖公車司機！　聖誕節給乘客「甜蜜驚喜」千人讚爆

今年22校停辦！教團示警：明年更糟「估3年內60校退場」

獨／今年22校停辦停招！教育部揭退場四大主因

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

柯文哲結束行程深夜攜妻回家　被問「是否擔心檢抗告」一語不發

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

她拚到達標「一聽公司超悲1消息」　網秒嘆：年後一堆年輕人跑了

機上毛毯、枕頭能拿走？資深座艙長曝解答

高雄火車站明年招商　台鐵：地下停車場過年前開放使用

妹子沒追到公車！陌生阿姨竟嗆「這句」　她傻眼：超沒禮貌的

明短暫回暖！元旦轉陰有雨「迎曙光熱區曝」

教團籲學童乳政策轉型　中小學校長：中央補助保冷設備或發鮮奶券

台中超暖公車司機！　聖誕節給乘客「甜蜜驚喜」千人讚爆

今年22校停辦！教團示警：明年更糟「估3年內60校退場」

獨／今年22校停辦停招！教育部揭退場四大主因

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

高雄輕軌又出事！小客車違規左轉　車屁股遭列車撞上開花

巨人隊沒搶到賽揚強投　目光轉向大砲阿隆索

台南做工行善團歲末趕工　助弱勢家庭安居

過敏和感冒差在哪？一圖「秒看5不同」　醫：恐害孩子長不高

姜太公金蛇年國運籤出爐！示警兩岸戰爭　當詐騙集團遲早有報應

新北汐止公車2乘客爆衝突！7旬翁遭踹下車頭撞地送醫　互告傷害

快訊／墜機前「右引擎噴火」！　濟州航空181人客機28死↑

北部最大「角板山梅花季」要來了！有霹靂布袋戲　室內展館同步開

獨行俠「金童」唐西奇重傷家裡還遭竊　教頭奇德急傳訊息關心

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

冷氣團急凍7°C時刻到！跨年夜轉濕涼

快訊／今晨6.8℃急凍　「全台下2天」時間曝

國軍超瞎「手槍臥射」照瘋傳！六軍團證實是真的

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天

4個月遇3次…台大名醫搭到「詭異電梯」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

建中校友會發律師函索賠13萬　北一女學姊開罵

大巨蛋周圍居民崩潰！一堆人：又震了

台北101點亮「我愛北一女」漏拍20秒　校長呼叫賈永婕卻突道歉

激烈衝突要來了！12星座「2024尾聲→2025」一週運勢曝

坐客廳聊天！男友「伸手1舉動」都被看到

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

更多熱門

相關新聞

空姐隨身行李必備「超平價3寶」

空姐隨身行李必備「超平價3寶」

外國前空服員亞瑞娜（Arina Bloom）分享，自己在搭飛機時，隨身行李必備「3樣法寶」，儘管單價都很低廉實惠，卻能夠顯著提升旅途品質。此外，對於最熱門的「靠窗座位」，她也有不同的見解。

哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝光！

哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝光！

哈薩克墜機38死！　失事前機上畫面首曝

哈薩克墜機38死！　失事前機上畫面首曝

機票超賣「3度被犧牲」要求改機票！內行曝1招自保

機票超賣「3度被犧牲」要求改機票！內行曝1招自保

龜速男被閃燈秒抓狂　乘客調解竟被持刀割臉

龜速男被閃燈秒抓狂　乘客調解竟被持刀割臉

關鍵字：

飛機乘客枕頭毛毯座艙長空服員

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

張惠妹才唱6首歌突喊「我累了」

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

隔天辦婚禮「主管突不准假」　新娘曠職被開除！公司GG了

亞塞拜然航空墜機釀38死！普丁道歉了

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

即／韓181人客機墜毀原因曝：疑遭鳥擊！

冷氣團急凍7°C時刻到！跨年夜轉濕涼

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁

即／韓181人客機墜毀至少28死

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面