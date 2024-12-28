哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝！　到墜機前還在安撫乘客

▲亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架飛往俄羅斯車臣共和國的班機於聖誕節當天墜毀於哈薩克西部，機上67人中有38人罹難。然而如今卻傳出一段令人心痛的影片，一名空服員在飛機失控後，努力安撫機上乘客。她在影片中說，「一切都會好起來的。」沒想到最終卻成為罹難的38人之一，而這句話則成為她的最後遺言。

根據《每日郵報》報導，亞塞拜然航空J2-8243班機25日從亞塞拜然出發，原定飛往俄羅斯車臣共和國，沒想到卻墜落在哈薩克西部。亞塞拜然政府初步調查指出，這次墜機事故可能是受到「外部干擾」所致，並懷疑俄羅斯的防空系統擊落了該班機，將其誤認成烏克蘭無人機。

▲霍庫馬直到墜機前都在安撫乘客。（圖／翻攝自X）

這起事故一共造成機上38人死亡，包含多名機組人員。一段在飛機上拍攝的影片曝光，在影片中，空服員霍庫馬·阿利耶娃（Hokuma Aliyeva）在生死攸關的時刻，仍然努力用廣播安撫恐慌的乘客。她使用廣播系統不斷重複告訴乘客，「一切都會好起來的。」

誰也沒想到，霍庫馬最終在飛機墜毀後不幸罹難。霍庫馬的家屬表示，她一向樂觀開朗，同時也為她的英勇行為感到自豪。

J2-8243墜毀在哈薩克阿克套市附近，一名生還的空服員描述墜機瞬間表示，當時機艙外傳來數次爆炸聲，碎片刺傷了他的手臂。

墜機事件發生後，有生還者透露，機組人員曾嘗試在格羅茲尼緊急迫降，但是因天氣惡劣作罷，班機隨後嘗試繼續飛往哈薩克，最終墜毀於距離哈薩克西部。

根據亞塞拜然航空公司及哈薩克政府的初步報告，墜機前機組人員曾報告機體遭受劇烈撞擊，最初猜測可能遭遇鳥擊，但如今卻懷疑內幕不單純。