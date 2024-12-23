龜速男被閃燈...抓狂催油門要輸贏　計程車乘客調解竟被持刀割臉

記者白珈陽／台中報導

台中市文心路一段昨（22日）晚發生行車糾紛，自小客車駕駛黃姓男子不滿陳姓多元計程車司機從後方閃燈示意，在大馬路上將陳男攔停，未料陳的乘客董姓男子下車調解時，遭到黃男持長刀割傷臉部，幸警方及時到場，將黃男當場壓制，並查扣長刀、手指刀各1把，全案警方偵訊後依殺人未遂等罪嫌將黃男送辦。

▲董姓男子遭黃姓男子持刀劃傷臉部。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方調查，本案起因是黃男（29歲）因行車速度過慢，遭陳男（41歲）閃燈示意，黃男因此心生不滿，加速攔停陳男車輛，下車質問並試圖開啟陳男車門。

此時陳男車上的乘客董男（32歲）下車欲調解，卻遭黃男以為要攻擊他，黃男情緒失控，返回車內拿出長刀作勢揮舞，期間董男試圖奪刀未果，遭到黃男劃傷臉部。

警方說，當時巡邏員警正好巡經文心路一段，看見2部自小客車停於路中，有2名男子在車外拉扯扭打，員警第一時間上前制止，並通報線上警力支援。本案造成董男臉部受傷，送醫治療無大礙。

警方在現場查扣長刀、手指刀各1把，全案依殺人未遂、傷害、妨害自由及違反刀械管制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並將扣案刀械送驗。

▲警方在現場查扣長刀、手指刀各1把。（圖／記者白珈陽翻攝）