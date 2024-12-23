機票超賣「3度被犧牲」要求改機票！　內行曝1招能自保

▲機票超賣時，自己都是被拉掉的人。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

航空公司為了達到最大利益，發生機位超賣的情況並不少，有網友好奇，當機位超賣的時候，把人拉掉的依據是什麼？透露自己已經被拉掉3次了，自認是好乘客，沒有Delay、用現金買票、網路預先登機等等都做到了，卻仍被拉掉。對此，有網友分享不被航空公司拉掉的小技巧。

原PO在Threads發文，在搭飛機前已做足功課並遵守規矩，但仍被「拉掉」了3次，這讓他十分困惑。他表示，每次都會在網路上提前辦理登機手續，並以現金購買全價票，而非打折或員工票，也沒有使用點數兌換。

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他自認是一個好乘客，從未選過特別餐點，也沒有因為航班延誤而去櫃檯吵鬧，每次都會提前2至3小時到達機場辦理行李托運，並且每次購買機票都會登入會員帳號，以為這樣可以累積品牌忠誠度，減少被拉下飛機的機會，沒想到作用不大。此外，每次獨旅或是帶狗狗都被拉過。

貼文曝光，網友點出可能的原因，「最常見的理由就是你買的票價艙等（Ticket Class）太低，下次買那種累積里程175%的票絕對不會被拉」、「有沒有買座位？在歐洲某些航空是這樣操作，只要在買機票時，沒有另外加買座位，中獎族群就是這些人」。

也有網友指出，「如果被超賣，又還是急著要回台灣，可以到他旁邊的票務櫃檯處理，他可能會幫你安排先從伊斯坦堡飛到香港、吉隆坡、曼谷、新加坡之類的點」、「選特別餐應該反而會提高不被拉掉的機率喔，因為他要幫你安排其他航班，但時間太短了，無法保證你選的特別餐在替代班機上一定能準備好」。底下就有網友點頭，「我就是那個每次都點特別餐，的確還沒遇過被安排其他航班」。