哈薩克墜機38死！失事前機上畫面曝　氧氣罩壞了「乘客絕望祈禱」

▲ 乘客拍下失事前機艙內情形。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀於哈薩克阿克套市（Aktau），撞上地面炸出火球，機身瞬間解體，機上67人有38人死亡，其中傳出至少10人是被拋出機外而死，另有29人生還。一名倖存乘客親手拍下失事前後畫面，可見墜機前機艙內氧氣罩已經損壞，驚慌失措的乘客除了祈禱別無他法。
One of the passengers on the Azerbaijan Airlines flight J2-8243 reads the Shahadah, preparing to meet Allah as the plane is about to make an emergency landing.— زاھىد ئەختەر - Zahid Akhtar (@ZahidDOAM) December 25, 2024
In the second video, we see how Allah saved his life…
Alhamdulillah! pic.twitter.com/ZYIuTT3obr
《每日郵報》報導，一名男乘客拍下失事前機上情形，可見許乘客聚集在機艙前方，有人驚慌尖叫，有人絕望祈禱，當時座位上方氧氣罩已經降下，但部分出現損壞。
根據《路透》，這架客機載有62名乘客及5名機組員，29人奇蹟生還，而這名拍攝影片的男乘客就是其中之一。他在墜機後拍下另一段影片，顯示救援人員正在現場尋找其他倖存者，地上散布機身外殼等殘骸，接著這名男乘客切換成自拍鏡頭，可見他臉上有幾處擦傷。
另一名乘客也在失事前拍下影片，鏡頭透過窗戶拍下左側機翼有受損情形，而乘客座位上可見救生衣，且氧氣罩已經降下。
A damaged wing of the Embraer passenger jet, photographed from inside the aircraft by a passenger shortly before the plane crashed. pic.twitter.com/k8IfmtT0tf— War Monitor (@WarMonitors) December 25, 2024
飛機墜地後分裂解體，其他影片中當救援人員進入機體後半截時機艙內一片混亂，有幾個人躺在地上，但有些人還活著。一名受困婦女大喊，「請幫幫我！」一名消防員問她是否需要幫忙才能起身，後來被從殘骸中抬出。
因機身前半部被大火燒毀，據報倖存的29人都是在後半部尋獲，其中22人正在醫院治療，7人情況危急。此前曝光的失事畫面可見飛機撞擊地面後起火分解，冒出濃濃黑煙，接著幾名身上沾血的傷者跌跌撞撞下機，但據報至少有10人是被拋出機艙外而死。
這架註冊編號4K-AZ65的巴西航空工業公司（Embraer）E190AR飛機在裏海上空2125英尺高度曾發出SOS求救訊號，墜機前機組員通報機體遭受強烈撞擊，以為發生鳥擊，但目前看來可能是一個在駕駛艙減壓時使用的氧氣瓶爆炸，對機體造成嚴重損害。
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