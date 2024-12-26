哈薩克墜機38死！失事前機上畫面曝　氧氣罩壞了「乘客絕望祈禱」

▲ 乘客拍下失事前機艙內情形。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀於哈薩克阿克套市（Aktau），撞上地面炸出火球，機身瞬間解體，機上67人有38人死亡，其中傳出至少10人是被拋出機外而死，另有29人生還。一名倖存乘客親手拍下失事前後畫面，可見墜機前機艙內氧氣罩已經損壞，驚慌失措的乘客除了祈禱別無他法。

One of the passengers on the Azerbaijan Airlines flight J2-8243 reads the Shahadah, preparing to meet Allah as the plane is about to make an emergency landing.



In the second video, we see how Allah saved his life…



Alhamdulillah! pic.twitter.com/ZYIuTT3obr — زاھىد ئەختەر - Zahid Akhtar (@ZahidDOAM) December 25, 2024

《每日郵報》報導，一名男乘客拍下失事前機上情形，可見許乘客聚集在機艙前方，有人驚慌尖叫，有人絕望祈禱，當時座位上方氧氣罩已經降下，但部分出現損壞。

根據《路透》，這架客機載有62名乘客及5名機組員，29人奇蹟生還，而這名拍攝影片的男乘客就是其中之一。他在墜機後拍下另一段影片，顯示救援人員正在現場尋找其他倖存者，地上散布機身外殼等殘骸，接著這名男乘客切換成自拍鏡頭，可見他臉上有幾處擦傷。

另一名乘客也在失事前拍下影片，鏡頭透過窗戶拍下左側機翼有受損情形，而乘客座位上可見救生衣，且氧氣罩已經降下。

A damaged wing of the Embraer passenger jet, photographed from inside the aircraft by a passenger shortly before the plane crashed. pic.twitter.com/k8IfmtT0tf — War Monitor (@WarMonitors) December 25, 2024

飛機墜地後分裂解體，其他影片中當救援人員進入機體後半截時機艙內一片混亂，有幾個人躺在地上，但有些人還活著。一名受困婦女大喊，「請幫幫我！」一名消防員問她是否需要幫忙才能起身，後來被從殘骸中抬出。

因機身前半部被大火燒毀，據報倖存的29人都是在後半部尋獲，其中22人正在醫院治療，7人情況危急。此前曝光的失事畫面可見飛機撞擊地面後起火分解，冒出濃濃黑煙，接著幾名身上沾血的傷者跌跌撞撞下機，但據報至少有10人是被拋出機艙外而死。

這架註冊編號4K-AZ65的巴西航空工業公司（Embraer）E190AR飛機在裏海上空2125英尺高度曾發出SOS求救訊號，墜機前機組員通報機體遭受強烈撞擊，以為發生鳥擊，但目前看來可能是一個在駕駛艙減壓時使用的氧氣瓶爆炸，對機體造成嚴重損害。