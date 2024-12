哈薩克墜機38死！失事前機上畫面曝　氧氣罩壞了「乘客絕望祈禱」

▲ 乘客拍下失事前機艙內情形。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀於哈薩克阿克套市(Aktau),撞上地面炸出火球,機身瞬間解體,機上67人有38人死亡,其中傳出至少10人是被拋出機外而死,另有29人生還。一名倖存乘客親手拍下失事前後畫面,可見墜機前機艙內氧氣罩已經損壞,驚慌失措的乘客除了祈禱別無他法。

One of the passengers on the Azerbaijan Airlines flight J2-8243 reads the Shahadah, preparing to meet Allah as the plane is about to make an emergency landing.



In the second video, we see how Allah saved his life…



Alhamdulillah! pic.twitter.com/ZYIuTT3obr