空姐隨身行李必備「超平價3寶」　這座位最搶手她卻勸退

▲空服員分享她隨身行李的必備3寶。（示意圖／VCG，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國前空服員亞瑞娜（Arina Bloom）分享，自己在搭飛機時，隨身行李必備「3樣法寶」，儘管單價都很低廉實惠，卻能夠顯著提升旅途品質。此外，對於最熱門的「靠窗座位」，她也有不同的見解。

頸枕

不論飛行距離遠近，都要記得準備頸枕，尤其如果要坐在中間排座位時，更是不可或缺。其中，比起傳統頸枕，又更推薦輕便、容易收納與攜帶的充氣頸枕。

手機充電器

越來越多飛機的座位都有設置充電孔及充電插座，因此直接帶上充電器，可以確保抵達旅程目的地時，手機也已經充飽電量。

零食

不同航空公司的機上餐飲規定都不相同，有些需要收費，有些會提供部分免費餐點，也有一些什麼都沒有。因此建議準備好自己的食物，以免飢餓感破壞了旅途品質，例如穀物棒。

不過，也有一些東西，亞瑞娜不建議放入任何銳利的物品，「鋒利的刀子、美工刀、大剪刀（指甲剪通常沒關係），都被禁止放入隨身行李，但你通常可以把它們放在托運行李。」

此前，亞瑞娜也曾分享其他飛行秘訣，包括「只在機場升級機票」以利省錢。只要對工作人員友善，並且早點到櫃台，或許可以成功升級商務艙，「但不要等到上飛機，空服員通常沒有那麼大的權力。」

許多人搭飛機時，都喜歡坐在靠窗座位，欣賞沿途美景，但亞瑞娜並不建議這麼做，「在高空中，穿透窗戶的陽光非常強烈，這會導致你暴露在比平常更多的紫外線之下。」