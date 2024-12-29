　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空姐隨身行李必備「超平價3寶」　這座位最搶手她卻勸退

▲▼飛機，搭飛機，客機，客艙，空服員，空姐，行李。（圖／VCG）

▲空服員分享她隨身行李的必備3寶。（示意圖／VCG，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國前空服員亞瑞娜（Arina Bloom）分享，自己在搭飛機時，隨身行李必備「3樣法寶」，儘管單價都很低廉實惠，卻能夠顯著提升旅途品質。此外，對於最熱門的「靠窗座位」，她也有不同的見解。

頸枕
不論飛行距離遠近，都要記得準備頸枕，尤其如果要坐在中間排座位時，更是不可或缺。其中，比起傳統頸枕，又更推薦輕便、容易收納與攜帶的充氣頸枕。

手機充電器
越來越多飛機的座位都有設置充電孔及充電插座，因此直接帶上充電器，可以確保抵達旅程目的地時，手機也已經充飽電量。

零食
不同航空公司的機上餐飲規定都不相同，有些需要收費，有些會提供部分免費餐點，也有一些什麼都沒有。因此建議準備好自己的食物，以免飢餓感破壞了旅途品質，例如穀物棒。

▲▼搭機,搭飛機,睡覺,打盹。（示意圖／VCG）

不過，也有一些東西，亞瑞娜不建議放入任何銳利的物品，「鋒利的刀子、美工刀、大剪刀（指甲剪通常沒關係），都被禁止放入隨身行李，但你通常可以把它們放在托運行李。」

此前，亞瑞娜也曾分享其他飛行秘訣，包括「只在機場升級機票」以利省錢。只要對工作人員友善，並且早點到櫃台，或許可以成功升級商務艙，「但不要等到上飛機，空服員通常沒有那麼大的權力。」

許多人搭飛機時，都喜歡坐在靠窗座位，欣賞沿途美景，但亞瑞娜並不建議這麼做，「在高空中，穿透窗戶的陽光非常強烈，這會導致你暴露在比平常更多的紫外線之下。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓客機降落墜毀　181人生死不明
人夫遭女同事告性騷　意外驚爆小三復仇記
CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球
趙露思癱坐輪椅　閨蜜心疼發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓客機墜毀機場！機上181人生死不明　竄煙畫面曝光

空姐隨身行李必備「超平價3寶」　這座位最搶手她卻勸退

日外長質疑「談話內容」遭中國擅改！　已向北京提出關切

奈良鹿「正面衝撞」KO小男孩！　老爸PO片警世被罵翻

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

伊朗南部自殺炸彈攻擊　警察情報部門負責人遇害

以色列軍方拘留加薩北部醫院院長　另逮捕240餘人

美媒：川普有意進行美中高層對話　無意延續官方管道

史上第5高！美國兆彩頭獎逾400億加州開出　中獎人在加油站買的

26歲帥學霸槍殺健保CEO　竟成「保險業出氣筒」民眾上街力挺

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

柯文哲結束行程深夜攜妻回家　被問「是否擔心檢抗告」一語不發

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

快訊／南韓客機墜毀機場！機上181人生死不明　竄煙畫面曝光

空姐隨身行李必備「超平價3寶」　這座位最搶手她卻勸退

日外長質疑「談話內容」遭中國擅改！　已向北京提出關切

奈良鹿「正面衝撞」KO小男孩！　老爸PO片警世被罵翻

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

伊朗南部自殺炸彈攻擊　警察情報部門負責人遇害

以色列軍方拘留加薩北部醫院院長　另逮捕240餘人

美媒：川普有意進行美中高層對話　無意延續官方管道

史上第5高！美國兆彩頭獎逾400億加州開出　中獎人在加油站買的

26歲帥學霸槍殺健保CEO　竟成「保險業出氣筒」民眾上街力挺

跟草莓寶寶一起做披薩　蘇俊賓被稱「草莓哥哥」這樣秒回…

獨／今年22校停辦停招！教育部揭退場四大主因

大谷翔平宣布喜訊！妻子真美子懷孕　貼文3小時破百萬讚眾星祝福

秋冬保暖外套穿搭技巧！「中長版」最不挑人　層次穿搭顯瘦不厚重

快訊／南韓客機墜毀機場！機上181人生死不明　竄煙畫面曝光

觀光更智慧！南投推QRCode乘車電子套票　好行卡499元3日搭到飽

113年桃園市好人好事代表「八德獎」　周矢綾等13位獲表揚

空姐隨身行李必備「超平價3寶」　這座位最搶手她卻勸退

南投社區微電影首映會　透過鏡頭看見營南、珠仔山社區的公益力

日外長質疑「談話內容」遭中國擅改！　已向北京提出關切

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

亞塞拜然航空墜機釀38死！普丁道歉了

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

「尼斯湖水怪」真相揭開！

知情人士：威廉凱特已為登基做準備

學霸槍殺健保CEO　竟成羅賓漢民眾力挺

機上乘客亂坐位子！她直接找空姐處理

奈良鹿「正面衝撞」KO小男孩

超罕見「雙色龍蝦」現蹤！

「韓元急貶」匯率創新低！韓媒點名3種人最慘

無人餃子店「1年被偷25次」！老闆無奈結束營業

兆彩頭獎逾400億加州開出　中獎人在這買

2025年2大財經關鍵字：川普、AI

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

日本擬研發AI　助民間加速自動駕駛

更多熱門

相關新聞

哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝光！

哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝光！

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架飛往俄羅斯車臣共和國的班機於聖誕節當天墜毀於哈薩克西部，機上67人中有38人罹難。然而如今卻傳出一段令人心痛的影片，一名空服員在飛機失控後，努力安撫機上乘客。她在影片中說，「一切都會好起來的。」沒想到最終卻成為罹難的38人之一，而這句話則成為她的最後遺言。

福容全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

福容全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

華航搶攻年輕族群　攜手金色三麥推出聯名調酒

華航搶攻年輕族群　攜手金色三麥推出聯名調酒

便利好攜帶！「小旅行保養」盤點　

便利好攜帶！「小旅行保養」盤點　

機票超賣「3度被犧牲」要求改機票！內行曝1招自保

機票超賣「3度被犧牲」要求改機票！內行曝1招自保

關鍵字：

搭飛機旅行空服員

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

張惠妹才唱6首歌突喊「我累了」

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

隔天辦婚禮「主管突不准假」　新娘曠職被開除！公司GG了

冷氣團急凍7°C時刻到！跨年夜轉濕涼

亞塞拜然航空墜機釀38死！普丁道歉了

快訊／今晨6.8℃急凍　「全台下2天」時間曝

趙露思曾公開吐露「不想做這行」：不快樂

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！

強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

「尼斯湖水怪」真相揭開！

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

樊振東、陳夢退出世界排名　世界乒聯回應

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面