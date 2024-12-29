網購12碗泡麵變12箱！她拆開一看傻眼　4.8萬人笑瘋求連結

▲網友分享自己網購12碗泡麵卻送來12箱。（圖／一個他X的社團臉書）

圖文／CTWANT

網購方便又便宜，不少人會上網購買日常生活用品，卻也碰上不少趣事。一名網友在臉書社團上抱怨，自己上網訂了12碗泡麵，到貨的時候居然來了12箱紙箱，奇葩景象讓網友笑說：「最近要搬家，感謝分享紙箱資訊。」

一名女網友在臉書社團「一個他X的社團」中抱怨表示，自己在韓國購物網站酷澎訂了12碗維力炸醬麵，結果居然來了12箱，一碗裝成一大箱，其他空間則用氣泡紙填充，讓她相當傻眼：「一箱1碗，真是他X的環保。」

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▲一碗泡麵裝成一箱，讓原PO傻眼。（圖／一個他X的社團臉書）

貼文一出後，引來4.8萬多個點讚，有網友質疑原PO為何不買一箱12入裝的，原PO親自解釋「不，我是訂6入…結果還是變這樣。出貨時去看系統顯示，還想說『個別配送』是什麼意思，然後看到12個箱子的時候就立馬懂了。」網友隨即道歉，原PO則表示覺得真的太有趣才發出來，讓大家笑一笑。

對於奇葩的包裝出貨方式，網友們紛紛表示，「讓妳的每一塊運費都花的他X的值得」、「看起來真澎湃」、「賺到了，紙箱還可以回收賣錢」、「下次我也來試試看，我出貨很缺紙箱」、「妳賺到了吧現在紙箱超級貴！有養貓的話貓一定超愛妳」、「不知道的還以為妳是什麼有錢人家」、「這比撿回收還賺。」

不少人也分享在該網站購買商品的趣事，「我上次酷澎訂了四盒餅乾來了四箱，一盒一箱」、「我上次訂一個東西，他給我來了十二個」、「我也有遇到，2包狗飼料訂2組，一箱一包，箱子是狗飼料的兩倍的，另外一半裝氣泡耗材。」此外，許多人敲碗購買連結，原PO隨即附上笑說：「有訂有機會。」

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