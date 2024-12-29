國軍超瞎「手槍臥射」照瘋傳！六軍團證實是真的　嘆：會加強訓練

▲近日網路上流傳一張國軍士兵持手槍進行臥射動作的照片，詭異姿勢引起嘩然。（圖／翻攝FB／軍事迷）

圖文／CTWANT

近日，網路上流傳一張國軍士兵持手槍進行臥射動作的照片，令人難以理解的是，該名士兵竟將手槍擊錘抵在右眼上，以此詭異姿勢進行瞄準。對此，不少軍武愛好者、現役與後備軍人都批評：「眼睛不想要了？」甚至有人覺得可能是P圖或是AI製作的假照片。可惜國軍陸軍六軍團27日出面回應，這張照片確實為陸軍269旅日前在戰鬥教練課程中流出，但也強調：「官兵瞄準動作未符規定，會嚴格加強人員訓練。」

近日，網路上各軍武社團都流傳著一張離奇照片，一名國軍士兵在做手槍臥式射擊時，將手槍的擊錘貼在臉上，以超近距離對準星瞄準。照片一曝光，立刻引起網路譁然。不少網友看到照片後表示難以理解，「眼睛不想要了？」、「整個問號，John Wick也不敢這樣用槍」、「等到眼瞎了就知道問題在哪了」。

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由於該名士兵動作實在太荒唐，不少網友強力堅持「一定是P圖」、「AI製圖認知作戰」，不過國六軍團做出回應，證實該照片確實為269旅日前在戰鬥教練課程所做，針對官兵瞄準動作與規定不符，未來會加強相關教育訓練。

還有網友嚴肅指出，一般來說部隊手機應該會裝有MDM（行動裝置管理），以避免營區情報輕易外流。而這張照片既然為真，那麼就揭露了數個嚴重的問題：「操作者不曉得錯在哪？新聞官不曉得錯在哪？審核的長官也不曉得錯在哪？」怒嘆：「這跟北洋軍艦砲管曬內衣褲有何差別？」

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