妹子沒追到公車！陌生阿姨竟嗆「這句」　她傻眼：超沒禮貌的

▲陌生阿姨不滿原PO沒追到公車。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

真是傻眼！一名女網友表示，她追公車失敗，而另一位也在趕公車的阿姨，竟批她沒追到「很差勁」，因為如果攔到她就能上車了，讓她傻眼嗆「仗著自己是老人家就濫用名譽有沒有道德啊。」貼文一出不少人也直呼，「太荒唐了，沒想到會有人有這樣的邏輯。

原PO在Dcard以「所以追公車是我的事嗎？」為題發文，表示出門要搭公車時，結果因為太晚出門看公車要到站了，「我就用跑的加快腳步去站牌，途中我就看到一個阿姨也很著急像是要搭公車的樣子，我也沒有多想，我就繼續趕快跑到站牌。結果還是錯過了，我喘的要死。」

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這時那位阿姨就跑過來問原PO，「小姐妳是搭這一班車嗎？」原PO回答「對。」沒想到那位阿姨竟嗆她「真差勁」，「妳怎麼沒有攔下來，如果妳攔住我也就坐上車了。」原PO表示，「我聽到我整個超傻眼的，要坐車也不會自己拿捏時間，看到別人在趕車還跑過來火上加油，超沒禮貌的，仗著自己是老人家就濫用名譽有沒有道德啊！」

貼文一出，網友紛紛留言「我大概是會無言到笑出來但真的不會有特別感覺」、「妳要回：阿姨妳為什麼跑這麼慢，妳跑快一點就可以追到公車了」、「太荒唐了，沒想到會有人有這樣的邏輯」、「回她再搭也沒幾年了」。

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