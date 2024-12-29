4個月遇3次…台大名醫搭到「詭異電梯」　33秒畫面曝光：看不見的朋友

▲施景中醫師常常在深夜搭電梯遇到詭異情況。（圖／翻攝自施景中臉書）



圖文／鏡週刊

醫院是出生和死亡的地方，因此也經常出現許多無法解釋的現象。台大婦產科名醫施景中曾2度遇到電梯門自動打開，但裡面沒半個人，嚇得他渾身發毛，只能一路唸心經，沒想到27日又發生了，掀起熱議。

施景中今年8月15日忙到深夜，準備搭電梯離開，突然聽到外面電梯響起「叮咚」一聲，不禁好奇，「這麼晚了，誰還會跟我一樣留在空無一人的15樓辦公呢？」但電梯門打開，一個人也沒有，讓他起雞皮疙瘩，一路唸6字大明咒和心經，直達B4停車場，趕快開車離開醫院。

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事隔1個月，施景中在凌晨3點接生，搭到有名的「2號電梯」，不僅龜速開門、到了1樓還自動打開，讓他崩潰：「半夜耶，誰會在這按電梯要上來、還是剛在B4就跟我一起上來只是我沒看到」，只好心經一路唸到産房。

沒想到事情還沒完，施景中26日和球隊同仁去健身，回到兒童醫院時已經很晚，搭電梯到15樓時，整個樓層剩他一個，10點多電梯廳只有昏暗的燈光，走出去後停了一下，用手機回覆訊息，突然背後的電梯門又再度打開來，往內看去依舊半個人都沒有，這時電梯內的燈光自動熄滅，不過他已經很習慣了，自我安慰：「這個一定是看不見的朋友跟我打招呼吧」。

▲施景中看著電梯自動打開又關上。（圖／翻攝自施景中臉書）



施景中望著電梯，隔了一陣子，電梯就慢慢自己關門，他隨後拿起手機錄影，33秒影片可見，電梯門再度自動打開，打開之後燈光自動熄滅，「我繼續等著，然後等了很久，可能這位朋友就兀自離開了，所以電梯不再自動關閉」。由於白天都不會發生，偏偏挑晚上只有他一人的時候，讓他深信「看不見不等於不存在」，當下也為這一位看不見的朋友，唸了幾聲佛號回向。

◎民俗說法，僅供參考。

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