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機上亂坐位子乘客越來越多！她直接找空姐處理　網全力相挺

機上亂坐位子乘客越來越多！她直接找空姐處理　網全力相挺

▲外國一對夫妻機位遭老夫婦霸占。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

國外一對情侶搭乘13小時飛航的班機時，預定好的機位居然被一對老夫婦霸占，這名女乘客不滿這對老夫妻搶走座位，堅持要求對方還座位，女子透露，雖然造成機上部分乘客不滿，但這樣的舉動卻獲得網上一致力挺。

根據《每日鏡報》報導，這名女子在Reddit上分享了這段環遊世界的旅程所遇到的小插曲取，原PO表示，她和伴侶精心計劃為期3個月的世界之旅，卻沒有預料到其他乘客居然做出這樣的大膽舉動。這名女子她發文表示，「我們預訂並支付了航班費用，還購買了豪華經濟艙座位」。

這對情侶想要額外的腿部空間，另外花費了60美元買豪華經濟艙座位，「這架航班是紐西蘭航空的，當你到達座位時，螢幕上有你的名字。『歡迎我們的姓氏』我們上了飛機。找到座位，卻發現一對70歲的老夫婦坐在那裡」。當她禮貌地要求這對老夫妻檢查他們的機票時，「很明顯他們『自我升等了』，但原PO原先不希望在機上製造混亂，僅表示「我向他們展示了我的機票和座號，並指著螢幕上我的名字。他們卻要求我坐在他們的座位上，那裡是後十排。沒有腿部空間」。

這名女子表示，她和伴侶當然不願意放棄額外付費的座位，接著再跟老夫妻確認是否打算占據他們的座位，「他們回答說『是的』」。這對夫婦拒絕離座，理由是他們原來的座位沒有提供足夠腿部空間，這名原PO當下只好找來空服員，空服員，設法請這對老夫婦回到原來座位。

雖然沒有引發任何騷亂，不過這名女子表示，一些乘客對她處理的方式並不滿意，「飛機上其他人都用異樣的眼光看我。但我付了額外的腿部空間的錢，這是我的位子」。女子的文章在Reddit曝光後，不少用戶也認同女子的做法。就有網友分享，「我帶著兩歲的孩子和丈夫去歐洲旅行。付錢讓大家坐在一起，也是遇到年長夫婦坐在我們的座位上最後是由空服員逼他們離座，但對方在7個小時的飛行中就在隔壁擺臭臉給我看」。

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