「4生肖」爽領豐厚年終！　祿存星加持

▲臘月將至，有4個生肖將迎來額外的豐厚獎勵。（示意圖／CTWANT）



圖文／CTWANT

2024年農曆12月「臘月」將至，春天的腳步越來越近，年的味道也越來越濃，有4個生肖受到祿存星的加持，會迎來額外的獎勵或收益，獲得驚喜的豐厚成果，要把握難得賺錢的機會。

紫微斗數老師姚本軍在臉書解釋，紫微斗數中祿存星的特質在於穩定、累積和保守，往往也代表收入會有增強穩定性的特徵，臘月到來的同時，也有機會領到豐厚的年終獎金。

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●生肖狗

之前的努力開始顯現成果，例如過去的工作表現、投資或長期合作的項目帶來實際的回報，這段期間特別適合與穩健的財務機會結合，比如穩定的職位晉升、長期契約的簽訂，或來自貴人的支持。額外的獎勵將以分紅、年終獎金或其他形式出現，能感受到實際的財務提升。

建議著重在已有的工作或專業上，發揮自身優勢，累積更多資源。同時要加強與長期合作夥伴或資源方的聯繫，從而為收入創造更多的保障和機會。在機會面前，可以從長遠的收益角度進行評估，將資源和時間集中在最具價值的方向。

●生肖馬

面對收入時更加注重長期的累積，而不是追求短期的暴利。對錢財的心態偏向務實，重視穩定的收入來源，並會努力避免冒險或不確定性的財務行為。將多花心思與投入時間在可靠的工作或事業發展上，甚至主動尋找更穩定的職業機會。

此外，能吸引到貴人或機會來增強財務上的穩定性，對方看到自己的努力與踏實後，願意提供支持。不過需要注意的是，容易讓人過於安於現狀而缺乏創新，建議如果想要突破收入的局限，要適度評估新機會，避免因過度保守而錯失潛在的發展可能性。

●生肖龍

有機會吸引到更多穩定的資源，例如來自貴人的資助、合作機會的促成，甚至是意料之外的額外收入機會，例如一些業務上的夥伴主動提出合作計劃，或家人、朋友在關鍵時刻提供資金上的支援。這段期間的財務運作可以帶來更多內心的滿足，例如用賺取的金錢進行適當的投資、學習或休閒活動，感覺到更大的幸福感。

要充分把握這段期間的額外收入機會，建議以穩健的心態看待財務決策，同時積極參與資源相關的活動，包括社交活動、拓展人脈，或尋求專業建議以提升自身價值。

●生肖鼠

若選擇往外發展，將能提升財務收入的機會。首先是外地的環境顯得友好，容易找到穩定且可靠的發展方向，不論是出差、創業、拓展市場，或是尋求新的職業機會，都能因外地的資源或人際關係而受益。同時，過去的努力或人脈網絡在外地發揮出更大的作用，甚至打開新的財富門路。

在貴人方面，因為穩重形象和過往累積的信用，讓他人願意伸出援手，無論是在資源、建議還是合作機會上都能帶來實質性的幫助。建議保持主動出擊的心態，加強與外界的聯繫，善用溝通能力和過往的資源，將能更有效吸引貴人注意，進一步鞏固收入基礎。

◎民俗說法，僅供參考。

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