　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4生肖」爽領豐厚年終！　祿存星加持

臘月將至，有4個生肖將迎來額外的豐厚獎勵。（示意圖／CTWANT攝影組）

▲臘月將至，有4個生肖將迎來額外的豐厚獎勵。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

2024年農曆12月「臘月」將至，春天的腳步越來越近，年的味道也越來越濃，有4個生肖受到祿存星的加持，會迎來額外的獎勵或收益，獲得驚喜的豐厚成果，要把握難得賺錢的機會。

紫微斗數老師姚本軍在臉書解釋，紫微斗數中祿存星的特質在於穩定、累積和保守，往往也代表收入會有增強穩定性的特徵，臘月到來的同時，也有機會領到豐厚的年終獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●生肖狗

之前的努力開始顯現成果，例如過去的工作表現、投資或長期合作的項目帶來實際的回報，這段期間特別適合與穩健的財務機會結合，比如穩定的職位晉升、長期契約的簽訂，或來自貴人的支持。額外的獎勵將以分紅、年終獎金或其他形式出現，能感受到實際的財務提升。

建議著重在已有的工作或專業上，發揮自身優勢，累積更多資源。同時要加強與長期合作夥伴或資源方的聯繫，從而為收入創造更多的保障和機會。在機會面前，可以從長遠的收益角度進行評估，將資源和時間集中在最具價值的方向。

●生肖馬

面對收入時更加注重長期的累積，而不是追求短期的暴利。對錢財的心態偏向務實，重視穩定的收入來源，並會努力避免冒險或不確定性的財務行為。將多花心思與投入時間在可靠的工作或事業發展上，甚至主動尋找更穩定的職業機會。

此外，能吸引到貴人或機會來增強財務上的穩定性，對方看到自己的努力與踏實後，願意提供支持。不過需要注意的是，容易讓人過於安於現狀而缺乏創新，建議如果想要突破收入的局限，要適度評估新機會，避免因過度保守而錯失潛在的發展可能性。

●生肖龍

有機會吸引到更多穩定的資源，例如來自貴人的資助、合作機會的促成，甚至是意料之外的額外收入機會，例如一些業務上的夥伴主動提出合作計劃，或家人、朋友在關鍵時刻提供資金上的支援。這段期間的財務運作可以帶來更多內心的滿足，例如用賺取的金錢進行適當的投資、學習或休閒活動，感覺到更大的幸福感。

要充分把握這段期間的額外收入機會，建議以穩健的心態看待財務決策，同時積極參與資源相關的活動，包括社交活動、拓展人脈，或尋求專業建議以提升自身價值。

●生肖鼠

若選擇往外發展，將能提升財務收入的機會。首先是外地的環境顯得友好，容易找到穩定且可靠的發展方向，不論是出差、創業、拓展市場，或是尋求新的職業機會，都能因外地的資源或人際關係而受益。同時，過去的努力或人脈網絡在外地發揮出更大的作用，甚至打開新的財富門路。

在貴人方面，因為穩重形象和過往累積的信用，讓他人願意伸出援手，無論是在資源、建議還是合作機會上都能帶來實質性的幫助。建議保持主動出擊的心態，加強與外界的聯繫，善用溝通能力和過往的資源，將能更有效吸引貴人注意，進一步鞏固收入基礎。

◎民俗說法，僅供參考。

延伸閱讀
建中生吃麥當勞遭炎上！無辜學生也被公審　父母嘆：什麼是正義？
男友出差要她陪「卻獨自升級」　女友孤單坐經濟艙好心寒…全場怒了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／普丁道歉了！
陳文茜罹癌認了：病程進展太快
買保險套別只挑薄的！醫曝「外盒2字」才是關鍵
趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」
羅志祥演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「4生肖」爽領豐厚年終！　祿存星加持

熟客忘記帶錢「賒帳遭拒」！老闆道歉他仍嗆：不會再來　2派戰翻

健保點值有解！明年推分區總額制　各醫院保障額度「超過才打折」

雄中生挺「吃麥當勞」校長再PO文　莊福泰：只想保護學生

23歲月薪50K！她曝「2原因」想離職　過來人勸：感覺會後悔

強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天　

建中生吃麥當勞　律師喊可以吃「但1舉動錯了」！網點頭：太白目

金蛇年國運籤示警　姜太公道場：國際動盪、各政黨要反省

腸胃炎訂魚片粥！老闆手寫「1段話」超暖心　網讚：真的好周到

坐客廳跟家人聊天！男友「伸手1舉動」都被看到了　網搖頭：勸分

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

「4生肖」爽領豐厚年終！　祿存星加持

熟客忘記帶錢「賒帳遭拒」！老闆道歉他仍嗆：不會再來　2派戰翻

健保點值有解！明年推分區總額制　各醫院保障額度「超過才打折」

雄中生挺「吃麥當勞」校長再PO文　莊福泰：只想保護學生

23歲月薪50K！她曝「2原因」想離職　過來人勸：感覺會後悔

強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天　

建中生吃麥當勞　律師喊可以吃「但1舉動錯了」！網點頭：太白目

金蛇年國運籤示警　姜太公道場：國際動盪、各政黨要反省

腸胃炎訂魚片粥！老闆手寫「1段話」超暖心　網讚：真的好周到

坐客廳跟家人聊天！男友「伸手1舉動」都被看到了　網搖頭：勸分

亞塞拜然航空墜機釀38死！俄羅斯總統普丁道歉了

每天只睡5小時！陸16歲少年「頭禿了」　阿公頭髮都比他多

2024中部8縣市青諮論壇！青年代表齊聚台中相互取經　激盪創意與創生浪潮

喝酒不只傷肝！　醫警告「削弱男性特徵」：不可逆的影響

林書豪鏖戰47分鐘助國王6連勝　賽後點出「最重要的事」

獵鷹洋將鉑金砍23分　喜迎3連勝「超車」勇士躍居PLG第2

中信特攻「克服病毒潮」踢館成功　魏嘉豪貢獻10助攻讚隊友厲害

趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」還拖著不簽字！　離婚時間軸曝光

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

高雄海神鏖戰到2OT飲恨　陳懷安狂送14助攻自責失誤太多

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

「65歲免健保費」闖三讀！醫驚喊：老人才最有錢

更多熱門

相關新聞

「尼斯湖水怪」真相揭開！

「尼斯湖水怪」真相揭開！

蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）到底存不存在？關於此一謎團已經流傳近1500年，最早是由當地一名傳教士聲稱在游泳時遭水怪襲擊，相關討論歷久不衰，先前還有一間民宿的戶外攝影機，拍攝到一種長頸生物在湖中游泳，經專家分析，數量可能不只一隻，如今有位研究水怪超過50年的學者近日提出全新見解，稱特徵為「長頸」的尼斯湖水怪其實只是「天鵝」。

公司年底突「宣布1消息」　妹子傻眼喊離職：開始擺爛

公司年底突「宣布1消息」　妹子傻眼喊離職：開始擺爛

2025年「4生肖」財運旺爆！

2025年「4生肖」財運旺爆！

1年半不換洗澡水　櫻花妹稱能抑制細菌

1年半不換洗澡水　櫻花妹稱能抑制細菌

陸海警船侵擾金門水域　海巡廣播示警驅離

陸海警船侵擾金門水域　海巡廣播示警驅離

關鍵字：

周刊王年終生肖姚本軍

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！

快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已解除婚姻關係」

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面