建中校友會11道菜物化女性！還索賠13萬　北一女重量級學姊開罵了

▲建中舉辦校友會，晚宴菜單卻出現許多物化女性的菜名。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

建中近日舉辦第46屆「30重聚」校友會，晚宴菜單卻出現充滿物化女性的菜名，包括「香鮑佐蘿莉」、「硬拚雅美碟」、「綠白制服趴」等共11道菜，現場還擺放穿襯衫的正妹立牌，引起外界撻伐。籌委會發聲表示會虛心檢討，卻傳出向爆料者求償13萬，而「北一女30重聚」活動創辦人李珠也砲轟這種行為低俗不堪，完全無視女性尊嚴，絕對不能容忍。

臉書「單親媽媽和她的小孩」發文表示，不小盟收到律師所發的存證信函，指控不小盟監事諶淑婷評論建中30重聚晚宴菜單的文章，已經違反個資法，要求她賠償13萬，並發布道歉聲明，置頂30天，「那篇文已經有800多次轉貼就沒有分享，但這些中年人非但不知反省自己做為人的基本態度，既然他們這麼想澄清，那我們就大大地幫他們澄清好了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

諶淑婷照實刊登澄清文，不過許多網友都為她感到氣憤，紛紛留言：「讓他告，然後原告的姓名個資就可以攤在陽光下，看看是哪些中年成功建中男性了！」、「所以這群人根本就沒有反省啊！」、「老建中男和小建中男一樣難看一樣噁，了不起負責」。

▲不小盟收到律師所發的存證信函，要求刊登澄清文。（圖／翻攝自單親媽媽和她的小孩臉書）

另外，此事也引來北一女50級生李珠關注，她在美國開辦北一女30年重聚會，自1991年起每年10月舉行年會，建中30重聚事件讓她感到震驚和不齒，活動竟公然以物化女性為噱頭，成為一群男性菁英的「娛樂」，這種行為低俗不堪，完全無視女性尊嚴，嚴重背離道德與性別平等的基本價值。

李珠認為，建中的30重聚參加者大多為台灣社會的男性菁英，這群人理應承擔更大的社會責任，卻以物化女性為樂，實在令人痛心，不僅是對女性的不尊重，更是對整個社會性別平等努力的挑釁，「我們絕不容忍這類行為，並要求相關人士立刻反思並公開道歉。性別平等是社會的基石，任何漠視與物化女性的行為都應受到嚴厲批判」。

李珠呼籲，北一女中校友及社會各界應共同譴責此事，為女性發聲，展現對社會進步的承諾，「教育與尊重是解決問題的根本，唯有從制度與文化上提升性別意識，我們才能為下一代創造一個更公平、更進步的社會。這不僅是女性的權利，更是我們共同的義務」。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 男友出差要她陪「卻獨自升級」 女友孤單坐經濟艙好心寒…全場怒了

▸ 4個月遇3次…台大名醫搭到「詭異電梯」 33秒畫面曝光：看不見的朋友

▸ 原始連結