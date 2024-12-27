▲2025臺灣燈會在桃園，首支形象影片亮相

▲市長張善政穿上棒球裝表示，2025臺灣燈會的主燈區，以棒球場造型融入燈區的配置。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025臺灣燈會在桃園，市府觀旅局27日發布「光的遊戲場」燈區主題暨形象影片。市長張善政表示，燈會主燈展演場位於機捷A18站、高鐵桃園站前，第二展區《光的遊戲場》，於機捷A19桃園體育園區站，不僅融入寶可夢、馬戲團等眾多親子元素，亦充分展現桃園的客家、閩南及新住民、桃園埤塘、水圳景觀及農村再生等多元文化特色。

5大燈區主題將於明（114）年2月7日提前試營運，並於2月12日正式與A18主燈展演場同步開幕，持續展出至2月23日，屆時歡迎所有國人一同探索桃園多元的城市魅力。

交通部觀光署副署長林信任表示，2025臺灣燈會邁入第36屆，繼上次在桃園舉辦，已相隔9年。2025臺灣燈會的主燈區，民眾將可看到以棒球場造型融入燈區的配置，除向臺灣棒球英雄致敬外，燈區亦將結合科技互動，一同與桃園市政府讓參展民眾有更新奇的樂趣與體驗，並讓2025臺灣燈會持續在世界發光發亮。

市府觀旅局長周柏吟亦透過簡報詳細介紹《光的遊戲場》5大燈區主題及吉祥物。觀旅局周局長表示，「光的遊戲場」涵蓋範圍超過20公頃的城市空間，包含青塘園、樂天桃園棒球場、世客博轉運站等地，並透過A18至A19捷運廊道串聯，規劃「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」、「福光滿意讚」等5大主題燈區，明年的燈會更攜手國際知名IP寶可夢，延伸出百變奇幻的童趣幻想，讓大小朋友都能在「桃園親子城」找到屬於自己的快樂回憶。

同時，市府也委託設計公司「IF OFFICE」以桃子心型象徵桃園埤塘的自然意象，推出「糖塘」、「皮埤」、「串串」、「毛毛」、「光光」、「籠龍」等6款代表燈會精神的吉祥物，設計靈感來自桃園埤塘的自然環境，結合燈會5大展區的主題，透過桃埤輪廓、桃心眼睛、葉腳倒影及埤塘光影構成形象，展現桃園的多元樣貌。