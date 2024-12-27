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智發會「桃園數位生活學苑」　帶長輩與偏鄉學童「一起學AI」

圖、文／桃園市政府智慧城鄉發展委員會提供

為了讓不同年齡層的市民都能對新興科技有更多認識及應用，同時鼓勵大學生投入數位服務，桃園市政府智慧城鄉發展委員會今年成立「智慧桃園數位志工隊」，辦理多場「桃園數位生活學苑」，以「我們一起學AI」為主題，透過輕鬆有趣的體驗課程，開啟大家對數位學習的興趣、一起開心享受更豐富的桃園智慧生活。

智發會「桃園數位生活學苑」首先在中壢、平鎮、桃園等四處社區關懷據點，提供銀髮族有趣的AI課程，像是生活好用APP、LINE應用與AI小幫手、AI圖像編修及數位詐騙宣導等，讓長輩瞭解新興科技，拉近與年輕世代、社會的距離。由於活動廣受好評，更與婦幼發展局合作至南區及北區婦女中心，邀請姊姊妹妹一起學AI、成為科技時代智能生活婦女。

▲▼ 桃園,智慧城鄉,數位服務,AI,學習,桃園市政府智慧城鄉發展委員會（圖／桃園市政府提供）

除了有趣的科技應用課程，智發會也特別安排「數位詐騙防身術」宣導，透過AI詐騙情境影片與隨堂測驗，讓參加課程的學員了解最新的AI詐騙手法，不要落入科技詐騙的圈套。

此外，為了讓更多偏鄉學童認識新興科技，智發會也與新創團隊合作，在新屋區永安國小辦理「我們一起學AI」數位營隊，與鄰近小學共40位學童進行「程式積木挑戰」、「AR競速賽道GO」、「光動能小車車」等闖關活動，內容結合程式邏輯及AI應用、AR虛擬實境及DIY光動能車，鼓勵孩子們應用科技、擁抱科技。

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智發會主委吳肇銘表示，桃園在「科技市長」張善政帶領下，希望不同年齡層的市民都能對新興科技有更多認識及應用，因此「桃園數位生活學苑」不僅希望提升長輩的科技力，縮減不同年齡層與城鄉間的數位落差，更重要的是透過大專青年組成的「數位志工隊」，用活力與熱情讓學員輕鬆享受AI帶來的科技樂趣。

▲▼ 桃園,智慧城鄉,數位服務,AI,學習,桃園市政府智慧城鄉發展委員會（圖／桃園市政府提供）

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