黑松推動環境教育　助桃園蟬聯全臺最多綠旗認證城市

▲黑松教育基金會執行長盧功偉(左四)與霄裡國小師生，肯定學校榮獲第二面綠旗。（圖／黑松教育基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

黑松教育基金會26日表示，該會長年陪伴桃園小學推動環境教育，今年共11所夥伴學校獲頒環境部「臺美生態學校」認證，成績斐然。尤其是在黑松教育基金會的支持下，桃園囊括全臺超過4成的綠旗學校，且連續3年蟬聯全臺最多綠旗認證縣市。

黑松教育基金會指出，黑松公司將於2025年邁入100週年，成為臺灣飲料業第一家百年企業。身為臺灣在地企業，黑松致力於實踐永續發展目標，並將「友善環境」作為企業願景之一，希望與這片土地一同實現永續成長。董事長張斌堂於2013年成立黑松教育基金會，從母公司到基金會，都將環境永續視為重要發展目標。

▲長庚國小獲首面綠旗，學生展示廢棄物再利用的作品。（圖／黑松教育基金會提供）

2024年黑松教育基金會已在桃園深耕了11個年頭。今年由環境部主辦的「臺美生態學校認證頒獎典禮」，桃園市霄裡國小、大安國小及觀音國小，在黑松的持續陪伴下，歷經6～7年的長期努力與多次認證洗禮，成功取得最高標準「綠旗」的再認證，成為生態學校標竿。

▲黑松教育基金會陪伴桃園小學推動環境教育，今年共11所夥伴學校獲頒環境部「臺美生態學校」。（圖／黑松教育基金會提供）

此外，桃園市長庚國小也首次得到綠旗肯定，另還有桃園市內海國小、內柵國小、大華國小、文山國小取得銀牌認證，桃園市新勢國小、龍源國小、廣興國小獲得銅牌認證，每一年，都有更多新夥伴加入計畫，成為生態學校的一員。

以「增能－陪伴－擴散」為主軸 黑松教育基金會陪伴各校蛻變為生態學校在推行「綠+校園生態計畫」的過程中，「增能－陪伴－擴散」是基金會的行動方針：「增能」提供研習與生態學校參訪，讓老師們具備永續觀念，「陪伴」邀請專家協助學校確立、執行永續發展方向，「擴散」則是為各校製作專屬成果影片，透過基金會宣傳資源，讓更多人看見各校的努力。

今年首度獲得綠旗認證，同時也擔任推動計畫協辦學校的長庚國小，藉由在校內打造菜園，讓孩子親身參與農耕的每一步驟，將課堂知識實際落地於生活。長庚國小校長謝明杰認為，基金會提供的知識培育讓他有感「增能」、獲益良多，「黑松教育基金會每月一次的『校長社群』讓我能和各校相互交流、拓展視野，安排專家辦理的教師研習，也為我們的課程提供了重要引導」。

而這次成功取得綠旗再認證的桃園市霄裡國小，則透過讓學生手植水生植物，使周遭埤塘重獲新生。霄裡國小校長利百芳認為，「連結各方資源」也是黑松教育基金會的一大特點，「像今年的黑松愛地兒課程就與中原大學USR夥伴合作，帶著孩子們一起清理埤塘，這樣的資源連結在計畫推動的過程中十分重要」。