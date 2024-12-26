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桃園第一家！客委會認証　新學屋幼兒園全客語教學

▲客委會認証，新學屋幼兒園全客語教學

▲客委會認証，新學屋幼兒園彭桂容園長(右)採全客語教學。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政26日出席於新屋區，舉行的「全客語幼兒園暨全國客家日」記者會表示，桃園多年來致力推動沉浸式客語教學，新學屋幼兒園在彭桂容園長帶領下，獲得客委會核定成為桃園首間全客語幼兒園，在「1228全國客家日」前夕，新學屋幼兒園得到這份認證更顯得意義非凡。

張善政說，新屋區是桃園客家人口比例最高的行政區，高達9成居民為客家族群，因此市府攜手客家委員會，在新屋區推動成立桃園首間全客語幼兒園，市府將持續推動客語教育，期第二所、第三所全客語幼兒園也能陸續設立。

▲客委會認証，新學屋幼兒園全客語教學

客家委員會副主委范佐銘表示，新學屋幼兒園是桃園市首間、全國第八間全客語幼兒園，目前全臺已有7間全客語幼兒園分布在新竹、苗栗、高雄、屏東等地，展現客語向下扎根的重要性。范副主委也特別感謝非客家族群家長願意讓孩子接觸客語文化，期待未來能在更多客庄成立全客語幼兒園，也期盼透過中央與地方共同推動客語復振，吸引更多家長支持客語教育，讓客語得以永續傳承。

客家局表示，客家局今（113）年配合客委會首度辦理的「客語家庭計畫」，現已招募超過2,000組家庭。此次再獲客委會核定首間全客語幼兒園，就是希望能透過校園教育的推廣，將客語向下扎根，讓小朋友從小就能沉浸在客語學習的環境中，逐步將客語互動拓展至更多學校、家庭與社會，實現客語永續傳承的願景。

包括市議員陳睿生、客家委員會副主委范佐銘、市府客家局長范姜泰基、新屋區長鄭詩鈿、桃園市私立新學屋幼兒園園長彭桂容、桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖等均一同出席。

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