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桃園再放寬生育津貼設籍條件　應援年輕移居家庭出新招

▲桃園再放寬生育津貼設籍條件

▲桃園再放寬生育津貼設籍條件，滿足樂生能養的希望。（圖／婦幼發展局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政上任不斷滾動式調整生育津貼規定，相繼於112年推出「多一胎、加1萬」、113年以「城市互惠原則」合計基北北桃等四縣市設籍期間，並規劃於114年再放寬生育津貼申請條件，以回應年輕家庭移居桃園後可落地生根，滿足樂生能養的希望。

市府婦幼發展局26日說，桃園市人口不斷增加，民眾有反應因遷入桃園後設籍時間未達規定，而新生兒卻已在桃園申報戶口，導致無法在桃園或是原設籍縣市請領生育津貼的困境。為解決此狀況，114年起將打破過往生育津貼以申請時往前檢視設籍時間的思維，增加往後設籍時間累計制的新措施，以鼓勵市民增加生育意願。

婦幼發展局表示，目前正在進行各項行政作業規劃桃園市生育津貼累計新制，預計將自114年起施行。新制實施後，符合資格之民眾，可於本市各區戶政事務所辦理新生兒出生登記後，在累計設籍期間符合滿一年後2個月內至戶政事務所或桃園網路E指通(https://reurl.cc/WADbWy)提出申請。

婦幼發展局成立後，致力創造友善移居的育兒環境，透過滾動式調整生育津貼，以鼓勵民眾生育。第一階段先調整補助金額，自每胎補助3萬元調整為依照胎次增加補助金額；第二階段則針對申請條件持續精進，除了原設籍桃園市滿1年以上之父母、合併計算北北桃等四縣市設籍期間等兩款申請條件外；現正規劃114年再新增一款申請條件，明年度出生之新生兒，父母親一方在新生兒出生前即設籍在桃園市，幼兒出生後仍連續設籍在桃園市達1年者，即可申請生育津貼。

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