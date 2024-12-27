家長必讀　送托非法保母無補助、安全沒保障

▲台東縣府提醒家長，送托非法保母恐無補助且安全無保障。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近日新聞時有非法保母收托不當照顧的憾事，台東縣政府提醒家長尋找保母時，務必挑選領有政府核發「居家式托育服務登記證書」的合格保母，並確認登記證「有效期限」，即便是親友推薦保母，也應確認其登記證，以確保孩子能夠在安全、健康的環境中成長。建議民眾可直接聯繫台東縣居家托育服務中心，或透過衛生福利部社會及家庭署托育人員查詢平台，尋求合格保母或合法托嬰中心。而家長若送托未辦理登記的保母，不但無法領取托育補助，也缺乏對於保母照顧能力的監督與管理，對幼童托育安全及照顧品質影響甚大，同時易產生糾紛及不當對待，家長不可不慎選。

台東縣長饒慶鈴表示，建構生養小孩的幸福城市，讓每一位幼童在安全健康的環境長大，是縣府積極實踐的目標，特別針對保母。縣府推動並落實居家托育登記制度，在核發證書前，會確保保母是否符合登記資格、健康狀況、查詢保母及同住家人有無犯罪紀錄，並會針對收托環境進行評估。核發證書後，對於初次收托、全日托、夜托的保母，每年至少進行4次無預警實地訪視；而針對3歲以下，具特殊需求(如發展遲緩、出養、家外安置)之全日托或夜托兒童，訪視頻率至少6次，以保障收托幼兒之照顧品質。

台東縣社會處長陳淑蘭說明，保母未取得登記證書進行收托，將因違反法規受裁處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰；取得證書後，亦須遵守相關管理辦法，每一保母半日、日間、延長或臨時托育至多僅能照顧四人，其中未滿二歲者至多二人，如果是全日或夜間托育則至多只能托育照顧二人，違反收托人數將處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得按次處罰，情節重大者並得廢止其登記。

社會處呼籲，家長送托孩子前務必挑選合格保母，送托後也應與保母保持良好雙向溝通，瞭解托育環境及照顧品質，如發現孩子情緒行為異常或瘀青、傷痕等身體症狀，應立即向保母瞭解，必要時尋求專業協助或進行通報；如發現保母違規收托，家長可通報社會處或居托中心協助處理。