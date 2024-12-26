聚落式污水自然淨化設施　守護綠島海洋生態

▲聚落式污水自然淨化設施守護綠島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣綠島以其豐富的海洋生態環境聞名，是推動台東離島旅遊發展的重要資源與力量，為了保護當地的海洋環境，台東縣環境保護局在綠島中南寮地區設置了「聚落式污水自然淨化設施」，今年透過駐點人員的專業維護與工法調整，累積處理生活污水總量已達10.1萬公噸，為確保污水處理效益達到標準，淨化設施定期進行水質檢測和監測。



台東縣政府表示，隨著綠島觀光業的蓬勃發展，旺季旅遊人口激增，每日產生的污水量也隨之大幅增加，若污水未經處理直接排入海洋，將使周邊海域遭受污染，直接影響當地海洋環境、珊瑚礁生態及海底景觀資源，呼籲遊客與當地居民攜手合作，減少污水排放，優先選用具有環保標章的清潔產品，共同守護這片自然環境，為保護離島海洋生態盡一份心力。



台東縣環保局說明，每逢旅遊旺季期間，「聚落式污水自然淨化設施」會因為污水量上升而增加操作上的困難，今年環保局透過現場環境滾動式調整維護工法，不僅提升污水收集量，也有效降低未處理污水流入海洋的風險，減少對海洋生態的影響。同時結合環境教育課程及宣導活動，推廣減污理念，增強居民與遊客的環保意識。



環保局呼籲，聚落式污水自然淨化設施是守護島上生態的最後防線，希望大家從日常生活習慣著手，減少污染源，不僅能有效延長設施壽命，也能共同保護綠島珍貴的海洋資源，實現經濟與環保的永續共存。