台東豐田國中人工草皮足球場完工3年　喜迎兩項校際聯賽

▲台東豐田國中人工草皮足球場首度迎接國中甲級及高中足球聯賽 。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

豐田國中的國際標準人工草皮足球場，自啟用三年來，首次迎來由教育部委託高中體總舉辦的國中甲級足球聯賽及高中足球聯賽預賽，賽事自12月23日至31日移師台東舉行。台東縣政府表示，這不但是豐田國中在足球運動上取得的一大突破，也象徵著台東縣在足球體育發展推動里程碑，歡迎對足球有興趣的學校或民眾前往觀賽，為所有參加選手及球隊加油。



台東縣政府教育處表示，豐田國中人工草皮足球場作為符合FIFA國際標準並具有夜間照明的場地，對提升台東縣的足球競技水準具有重大意義。自三年前場地啟用以來，已經成為縣內各項足球賽事的重要場所，並持續吸引各地的球隊與愛好者前來台東比賽，此次國中甲級及高中足球聯賽的舉辦，更是對台東足球的實力與努力的最佳回應。



豐田國中校長洪文政指出，這次國中甲級足球聯賽預賽23至28日舉行，有來自全國各地的16支頂尖國中隊伍參賽，將爭奪12強名額，並力爭晉級後續複賽資格。其中，豐田國中在27及28等二天下午2點半都有賽程，29-31日則是進行高中男子組外卡戰，共有8支球隊前來爭取晉級機會



這場賽事不僅是豐田國中足球隊又一次全國舞台亮相，更是所有足球愛好者難得的觀賽機會。台東縣的足球愛好民眾將有機會近距離觀賞到全國最優秀的青少年球員在國際標準場地上爭鋒，展示卓越的球技和團隊合作精神。為了提供更多元的賽事體驗，此次賽事將在豐田國中人工草皮足球場及周邊設施中進行，比賽現場將有各項便捷的觀賽指標設施及指引服務，確保觀眾能舒適地享受比賽過程。



台東縣政府及豐田國中誠摯邀請所有對足球運動有興趣的民眾，在遵守觀賽秩序的前提下，踴躍前來為豐田國中足球隊加油打氣。無論您是學生、家長、還是當地居民，都可以在這場盛會中感受到足球的魅力，並見證足球帶來的熱血與感動。

▲台東豐田國中人工草皮足球場首度迎接國中甲級及高中足球聯賽 。（圖／記者楊漢聲翻攝）