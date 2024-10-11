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竹市學租大樓藝文空間改造啟動　打造豐富多元文化生活場域

▲ 新竹市學租大樓藝文空間改造工程開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲ 新竹市學租大樓藝文空間改造工程開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局今(11)日舉行新竹市學租大樓藝文空間改造工程開工典禮，新竹市代理市長邱臣遠表示，這項工程總投入1,932萬元，將進行空間裝修和周邊景觀改造，並融入專業展覽空間的設計規劃，預計明年5月完工，屆時將為市民提供一個全新的文化亮點，不僅為舊城區注入藝術氣息，更解決展覽空間不足的問題，讓市民更貼近美感生活。

邱臣遠表示，在市府團隊的共同努力下，學租大樓改造工程於8月22日順利決標，並於今日正式動工。此項工程不僅回應了新竹在地藝文團體和居民的熱切期待，也象徵著竹市即將迎來更豐富多元的文化生活場域。市長高虹安上任後，積極推動「美感新竹」與城市美學政策，致力將美學融入市民日常生活，打造屬於每位市民的美學DNA。

新竹市文化局長王翔郁表示，學租大樓1樓藝文空間改造，為這座大樓的更新邁出重要一步。市府也有長遠規劃，未來大樓的7、8樓將打造成為青創孵化基地，扶持青年多元發展，希望能為青年提供更多創業、創作、共享的空間與機會。此外，學租大樓外觀也正研議整修，未來將針對外牆磁磚剝落、設備老舊等問題逐步改善，進一步提升公共設施品質。

文化局表示，學租大樓的改造是市府「美感新竹」施政策略的延伸。除了要活化舊有市有建物，還能紓解竹市藝文展覽空間不足的問題。大樓1樓將全面翻修，規劃120坪的專業展覽空間，未來將開放給在地藝文團體及藝術家申請使用，讓投入藝術的創作者有嶄露頭角的機會，也讓作品有更多曝光度，這將大大提升在地藝術工作者的參與。

文化局表示，學租大樓自民國85年建成至今，已有近30年的歷史，位於舊城區交通樞紐，鄰近李克承博士故居、新竹大遠百及西門市場等重要文化與商業設施，具備得天獨厚的地理優勢。大樓六樓的文化局圖書館西門自修室，長期以來為民眾提供自習和閱讀的空間，成為許多新竹地區學生與居民共同的記憶，承載了無數學子奮發向學的時光。透過這次改造，延續這座大樓的重要功能，進一步活化市區，增添新的文化氣息。

文化局說明，文化局轄下擁有多個重要展覽空間，包括專注於當代藝術展覽的新竹市美術館、培育青年駐村藝術家的鐵道藝術村、以科技藝術與兒童美感教育為主的241藝術空間，以及提供在地藝文團體展覽機會的文化藝廊等，形成竹市豐富的藝術文化場域。各大展覽空間常常供不應求，未來學租大樓藝文空間可望滿足日益增長的藝文需求，提供便捷的文化交流平台，更著重與在地學校合作發展，目前將進一步與清華大學合作展覽規劃，並以藝術地標與周邊文化旅遊路線相結合，讓市民在日常生活中更容易接觸藝術，將美感融入生活。

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