竹市小小策展人校園實踐專業　跨縣市成果展大放異彩

▲東園國小小小策展人校園解說實況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局自暑假起推出「小小策展人培力夏令營」，邀請參與學員於校園內實踐展覽策劃，活動共招收5組16位學員，繼9月於北門國小與香山國小成功展出後，10月起由東門國小、大庄國小及東園國小接棒展出，同時結合新竹縣文化局「行動藝術館巡迴展」計畫，至新竹縣北埔國小進行「小小策展人培力營跨縣市成果展」導覽解說，小策展人們的專業表現讓北埔國小的學生們印象深刻，並進一步了解了大新竹地區的藝術家及其作品。

文化局長王翔郁表示，此次「小小策展人培力營跨縣市成果展」，特別邀請北門國小校長李敦仁、主任林孟信、老師柯昌亨、學生吳葦庭、林妡菲及香山國小校長鄧瑞源、教務主任鄭耀嬋、學生陳馨、楊詠曦及曾羽彤一同前往參加，兩所學校分為兩組，分別向北埔國小的小朋友介紹12件典藏品、培力歷程及策展成果，10分鐘輪替一次讓不同觀眾參與，考驗著小小策展人的解說能力，直至活動結束仍讓小小策展人意猶未盡，仍想繼續為北埔國小的同學們服務，整個活動相當成功且充滿熱情。

文化局表示，市府持續推動市長高虹安提出「美感新竹、新竹好學」施政策略，今年「小小策展人培力夏令營」以「自然風光」為主題，小小策展人依據自己的策展計畫書，在校園內展覽。10月的展覽中，東門國小音樂班賴芊霓、陳奕瑄、許佑希三位小小策展人以「風城之美」為主題，創作風箏造型畫作，展現新竹的景點，如城隍廟、東門城及青草湖。他們的作品懸掛在展場入口處，營造出風箏在自然景觀中飛舞的意象。賴芊霓以「城隍廟」的「九鯉化龍」傳說為靈感，將魚形風箏與城隍爺結合，彩色緞帶象徵竹市多元文化的融合。

文化局說明，而小組的另一位成員陳奕瑄受到課程啟發，感受到藝術家透過作品表達自己想法及情感的意念與過程，因此想透過作品「東門城」表達「風城之美」。許佑希外在戶外探索中，創作「青草湖畔風光」作品，使用雲朵造型展現出悠遊自在的風格，他同時提到近年來青草湖最熱門的休閒活動除了三鐵、SUP等，還有天鵝船環湖，四季動靜皆宜，是水陸活動聖地。

文化局指出，大庄國小的小策展人洪睿哲、吳振裕、林沛霓及王柏荃則以「綠意盎然的十八尖山」為主題，合作創作了一幅立體感強烈的作品，呈現十八尖山的自然生態。四位成員雖然在創作過程中遇到調色難題，發生小爭執，但仍在相互討論達成共同目標，最終完成了這件充滿成就感的作品。

文化局進一步指出，最後，東園國小展出主題為「風」，小小策展人為王宣蓉、羅思筠、呂綺恩，他們透過晝夜概念，以黑白線條描繪新竹的風及風車，傳遞出風力發電的重要性與環保意識。他們表示，夏令營的美術史課程讓他們對藝術有了更深入的理解，並對此次的學習收穫滿滿。

文化局補充，東門國小、大庄國小及東園國小展期即日起至10月18日止，歡迎各校的學生及家長共襄盛舉蒞臨欣賞。更多詳情請至新竹市文化局臉書粉絲專頁 ( facebook.com/culture.hccg ) 及官網 ( culture.hccg.gov.tw/ ) 查詢，或撥打 03-5337945 新竹市文化局專線。