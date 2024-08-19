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《新竹生活》8月號出刊　探索最有藝思的夏天

▲「暗室微光」用心打造城市中人們的心靈港灣。（圖／新竹市政府提供）

▲「暗室微光」用心打造城市中人們的心靈港灣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

酷夏出逃計劃歡迎來新竹市！新竹市文化局表示，《新竹生活》雙月刊8月號即日起推出，本期從城市空間、歲月長河、街廓巷弄和老宅建築，書寫城市之美，與讀者在字裡行間悠遊，共同探索最有藝思的夏天。

文化局長王翔郁表示，新竹在300多年歲月中，不斷海納百川有新的移民加入，厚實文化地景的涵養與包容，人們透過多樣的技能和方方面面的生活方式，從早年的傳統工藝和漁牧產業，到近年高度發展的高科技雲集，都為這塊土地帶來多元又旺盛的文化能量。

文化局表示，本期刊物帶領讀者從空間感受時間，在盛夏一起走訪城市，從舊城區的複合式空間出發，感受青年們賦予老屋的新生與想像，再到質感咖啡店品味職人涵養與在地咖啡廳系譜，接著向碼頭前行，遙望舊港島和風城的當初與如今，無一不讓人驚艷發現，穿越時間與空間帶來的日常，都是城市的永恆美學。

文化局提到，在充滿活力的季節，邀請讀者來竹市感受風和日麗：看見一群青年以創意為老城帶來舊雨新知，藉由藝術策展與跨國展演，展露對世界的無限好奇；站上影壇的林書宇導演細數成長故事，將光影定格在《九降風》的青春回憶裡；城市中致力於老屋活化的人們，用屋瓦和磚牆留住親愛的時光；手舞足蹈的工程師，用搖擺細胞釋放上班的壓力，把下班的活力一一跳回來；看見細木作的華麗風采，展現優雅器物的美學；透過舊港島和五代造船廠的回顧，遙望竹城有過的海上絲路；再藉由捏陶手作、藝術治療和文具創意，持續點亮市民生活的日常。

文化局補充，《新竹生活》雙月刊本期共發行4,500本，民眾可在竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、主要飯店及台北、桃園、新竹、台中4處高鐵站等90餘處免費取得《新竹生活》；另外，也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗( https://reurl.cc/1bYgVp )。上述詳情請洽1999市民服務專線或撥打 03-5314361文化局專線。

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