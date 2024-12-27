體驗遊程和優惠套票奏功　咖啡節吸百萬人次...創千萬效益

▲民眾於華山休閒農業區進行咖啡豆烘豆DIY。（圖／農村發展及水土保持署南投分署提供）

記者高堂堯／綜合報導

今年10月於雲林縣登場的2024台灣咖啡節，吸引將近百萬名咖啡愛好者參與、估計創造約千萬元的經濟效益；農村水保署南投分署指出，本次活動與雲林縣政府合推「買咖啡玩體驗」等聯名優惠套票，南投、雲林及嘉義等地14條特色咖啡旅遊路線，更有雲林在地業者、全台咖啡品牌以及來自瓜地馬拉等國際單位參展，成功打造出國際咖啡文化盛宴。

南投分署表示，台灣咖啡節今年邁入第21年，以「齊聚好咖」為主題，於10月26日、27日在雲林古坑綠色隧道舉辦兩天的活動，主打「古坑買咖啡、華山玩咖啡」，以及「買咖啡玩體驗」及「農村小童形象專車」聯名優惠套票，讓民眾除品嘗、購買咖啡，也能參與各式相關體驗活動：華山休閒農業區的咖啡烘豆DIY與文學之旅深受家庭與親子喜愛，吸引近百人前來體驗，感受烘豆所散發出的咖啡香氣；嵩岳咖啡莊園的療癒放鬆體驗，也吸引眾多都市上班族前來紓壓。

▲TGC手沖咖啡品評體驗情形。（圖／農村發展及水土保持署南投分署提供）

此外，沿著梅山鄉166縣道的悠閒慢遊路線更是熱門，不少遊客入住在地民宿，並於青葉咖啡莊園參加咖啡杯測活動，阿里山鄒族文化體驗及鄒族園的咖啡品嘗也成為咖啡迷的必訪行程，為今年咖啡節增添豐富多元的旅遊元素；南投分署更整合投、雲、嘉的台灣精品咖啡莊園，推出14條特色咖啡旅遊路線，其中古坑鄉包含4條遊程，引導自行駕車的遊客到華山休閒農業區體驗咖啡烘豆、到石壁休區竹林養身漫步、品嚐在地風味餐，或到草嶺品嚐台灣高山精品咖啡，享受多樣選擇。

南投分署指出，希望透過媒合在地社區及咖啡莊園的合作，帶動農村旅遊經濟的發展，進一步提升台灣精品咖啡在國內外的品牌影響力，未來隨著咖啡文化的深入推廣，預計將持續促進產地旅遊發展，並為台灣農村創造更多發展機會；更多活動詳情請上「農村小童」或「農村四季‧生命之歌」網址www.4seasontour.com.tw或活動網站https://fourseasontour.oen.tw/查詢相關資訊。