2022台灣咖啡節風潮！古坑打卡去　野營風策展時尚登場

▲雲林縣政府宣布即日起與20家在地業者聯手推出的咖啡主題策展，結合野營情境呈現，每處展點都設有不同主題情境的打卡帳篷。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022台灣咖啡節將至，古坑業者個別推出地方或品牌特色創意美食、伴手禮和觀光體驗內容一起迎接盛典，今(25)日雲林縣政府宣布與20處在地業者聯手推出的咖啡主題策展正式登場，以時尚野營風格打造不同咖啡情境，讓遊客前往古坑旅遊除了體驗在地美食風情，更能一路收集打卡美照，留下回憶。

▲雲林在地業者與「2022 台灣咖啡節」盛大聯名開發創意美食，千巧谷牛樂園-好咖堡(咖啡布蕾堡)、古坑鄉農會-蜂蜜咖啡風味乖乖。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，古坑咖啡產業經長年推動已帶動地方發展活絡，今年多家業者更透過雲林縣政府「帶動古坑產業加值亮點計畫」輔導轉型升級，開發出各種咖啡相關創意美食、產品、與服務體驗，並與即將登場的「2022 台灣咖啡節」盛大聯名，就是要推動古坑特色物產和商品。

▲雲林在地業者與「2022 台灣咖啡節」盛大聯名開發創意美食，維野納複合式餐飲-檸檬酒、東璧山莊咖啡禮盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

古坑鄉農會-蜂蜜咖啡風味乖乖、紅玉紅茶咖啡、柚香咖啡、UCC 雲林古坑藝妓咖啡濾掛禮盒，還有嵩岳藝伎濾掛式咖啡、千巧谷-好咖堡(咖啡布蕾堡)、TGC 台灣咖啡莊園-星座珈琲、TGC 台灣咖啡莊園-星座爆米花、頂雲咖啡聯名禮盒、庵古坑咖啡-珈琲鮮奶麥片、維野納複合式餐飲-檸檬酒、長盛酒莊-搖滾宇宙小微醺、劍湖山世界- 無聊猿主題掛耳式濾泡咖啡、山海觀珈琲莊園-咖啡白蘭地、十方客棧-咖啡柳丁手工皂等等，都能來古坑一次網羅。

▲雲林在地業者與「2022 台灣咖啡節」盛大聯名開發創意美食，TGC 台灣咖啡莊園-星座爆米花。（圖／記者蔡佩旻攝）

此外，雲林縣政府更宣布即日起與20家在地業者聯手推出的咖啡主題策展正式登場，本次策展以咖啡為主題，結合野營情境呈現，每處展點都設有不同主題情境的打卡帳篷，展出咖啡森林午茶時光、微醺咖啡、咖啡派對夜、雲間咖啡幻想、咖啡野餐派對等20個主題， 期待遊客前往古坑邊吃邊玩邊打卡，體驗最時尚的咖啡小旅行。

▲雲林在地業者與「2022 台灣咖啡節」盛大聯名開發創意美食。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2022台灣咖啡節將至，今日雲林縣政府宣布與20處在地業者聯手推出的咖啡主題策展正式登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

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