3點總結柯文哲案　李艷秋：另一個被定罪的是司法不公

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金案，遭羈押114天後，在27日凌晨3點15分獲得台北地院法官裁定以3000萬元交保。媒體人李艷秋表示，看到柯文哲相關案件偵結，心中有感而發，並總結出3件事，不論刑期如何，柯都要再見了，而週刊同步放送案情，「本案另一個被定罪的，是司法不公。」

▲柯文哲否認收賄。（資料照／記者屠惠剛攝）

北檢26日偵結柯文哲京華城容積率、政治獻金案，列出4大罪名包括收賄、圖利、公益侵占、背信罪，求刑28年6個月。不過，台北地院經過漏夜審理，27日凌晨3點15分裁定柯文哲以3000萬元交保，並限制住居、出境出海。

▲李艷秋在臉書發文談論柯文哲案。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會 ）

媒體人李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」發文表示，看到柯文哲案偵結有感，首先，柯不論是被求刑28年或1年都沒差，因為都要說再見了；第二是應該叫「橘子」許芷瑜回來，許不回來，反而證明柯又貪又笨；第三是週刊同步放送案情，「本案另一個被定罪的，是司法不公」。

而柯文哲獲得交保的消息公開之後，他的臉書時隔3個月更新，至今已連續發出4篇文章。在其中1篇文章的內容裡，撰寫者痛批檢察官違法濫權提訊柯文哲，大家已經等了4個月，等待證據說話，但既然檢方沒有證據，希望司法能還給當事人充分的時間，真正釐清真相，讓柯及其辯護律師有對等的武器可以為自己辯駁，「給他為自己人生，一個最基本的公平防禦的機會」。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。